मोतिहारी: डॉक्टर-पुलिस का मिलाजुला खेल; एक केस, एक ही तारीख, लेकिन दो अलग-अलग इंज्यूरी रिपोर्ट, क्या इमरान को मिलेगा इंसाफ?

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Motihari News: मोतिहारी जिले से स्वास्थ्य विभाग और कानून के मेलजोल से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां केसरिया पीएचसी के तत्कालीन प्रभारी डॉ. दशरथ ठाकुर ने एक ही मारपीट के मामले में दो अलग-अलग और विरोधाभासी इंज्यूरी रिपोर्ट तैयार कर दी. पहली रिपोर्ट में जहां जख्म को 'साधारण' बताया गया, वहीं उसी तारीख की दूसरी रिपोर्ट में उसे 'गंभीर और जानलेवा' (Sharp Cutting Grievous and Dangerous to Life) करार दे दिया गया. इस फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी बनाए गए इमरान को करीब 6 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा. जेल से छूटने के बाद जब इमरान ने जिलाधिकारी (DM) से न्याय की गुहार लगाई.
'डरा धमका कर गलत इंज्यूरी लिखवा'
इसके बाद डीएम के निर्देश पर एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया. जांच में फर्जी इंज्यूरी देने वाले केसरिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के तत्कालीन प्रभारी रहे डॉ दशरथ ठाकुर ने स्वीकार किया कि उन्हें डरा धमका कर गलत इंज्यूरी लिखवा लिया गया था. लेकिन जब डॉक्टर साहब से पूछा गया कि धमकी या डराने की सूचना उन्होंने थाना या वरीय अधिकारियों को क्यों नहीं दी? तो डॉक्टर साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं था. अब मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी के मामले में सीएचसी के डॉक्टर, जांच घर संचालक समेत करीब आधा दर्जन लोगों पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज किया है. पूरा मामला केसरिया थाना से जुड़ा है.
यह घटना नवंबर 2023 की है, जब केसरिया केसरिया प्रमुख पति ने इमरान के घर पर गोलीबारी की थी, जिसके परिणामस्वरूप एक महिला को गोली लग गई थी. इस घटना के दौरान, सरफराज नाम का एक कथित हमलावर भी घायल हो गया था. इस घटना के संबंध में, इमरान के चाचा चाचा मुखिया मोहिबुलाह उर्फ मुन्ना ने केसरिया पुलिस स्टेशन में एक FIR (केस नंबर 564/23) दर्ज कराई, जिसमें लगभग 22 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इसके बाद, इस मामले में आरोपी नाज अहमद खान ने केसरिया पुलिस स्टेशन में एक जवाबी केस (केस नंबर 568/23) दर्ज कराया, जिसमें आरोप लगाया गया कि विरोधी पक्ष ने एक मेडिकल टीम के साथ मिलकर चोट की एक झूठी रिपोर्ट तैयार की थी. यह पता चलने पर, पीड़ित इमरान ने जिला मजिस्ट्रेट (DM) को एक लिखित आवेदन दिया, जिसमें मामले की जांच का अनुरोध किया गया था.
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चोट की दो अलग-अलग रिपोर्टें
बाद में हुई जांच में पता चला कि डॉ. दशरथ ठाकुर ने उसी घटना के लिए चोट की दो अलग-अलग रिपोर्टें तैयार की थीं. एक रिपोर्ट में मामूली चोटों का जिक्र किया गया था, जबकि दूसरी में गंभीर चोटों का, जिन्हें डेंजरस टू लाइफ का रिपोर्ट दिया गया. यह भी पता चला कि वैष्णवी जांच घर के मालिक दीपेंद्र कुमार ने एक्स-रे प्लेटों के साथ छेड़छाड़ की थी और उन्हें बदल कर दिखाया था. मोतिहारी एसपी के निर्देश पर केसरिया थाना में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. एसपी ने बताया कि इमरान के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है. आवेदन में तत्कालीन थानाध्यक्ष पर भी आरोप है, जिसकी जांच जारी है.
रिपोर्ट: पंकज कुमार, मोतिहारी