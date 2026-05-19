Motihari News: डॉलर-यूरो तो बदल जाएंगे, लेकिन नेपाली रुपए का क्या? रक्सौल बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज काउंटर खुलने के बाद भी असमंजस

Motihari News: RBI के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने सोमवार (18 मई) को मेन रोड पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक और HDFC बैंक की शाखाओं में विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटरों का औपचारिक उद्घाटन किया. हालांकि, जनता को कुछ निराशा का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन काउंटरों पर फिलहाल नेपाली रुपये के एक्सचेंज करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रक्सौल में फिलहाल में संचालित अवैध एक्सचेंज काउंटर पर नेपाली रुपये के विनिमय का अवैध व्यापार बेरोकटोक जारी है.

इस दोनों एक्सचेंज काउंटर पर अमेरिकी डॉलर, यूरो, यूके की करेंसी जीबी पी, जैपनीज करेंसी जेपी वाई, सिंगापुर के करेंसी एसजीडी और UAE के एसएआर करेंसी बदलने की सुविधा है. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि रक्सौल शहर नेपाल सीमा के करीब है. रक्सौल का अधिकतम व्यापार नेपाल के रुपया पर निर्भर है. नेपाल जाने वाले भी अधिकतम पर्यटक रक्सौल बॉर्डर होकर नेपाल जाते है. ऐसे में एक्सचेंज काउंटर पर नेपाली करेंसी को शामिल नहीं करने से समस्या पूर्व की तरह ही बना रहेगा. बट्टा चौक के आसपास संचालित अवैध एक्सचेंज काउंटर का संचालन बदस्तूर जारी रहेगा.

इस एक्सचेंज काउंटर के पहले ग्राहक रीपुराज राइस मिल के डायरेक्टर रिपु रमण बने, जिन्होंने डॉलर और यूरो को भारतीय स्टेट बैंक शाखा के एक्सचेंज काउंटर से बदल कर भारतीय रुपया लिए. इस दौरान रिपु रमन ने कहा कि रक्सौल व्यापार के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है. विदेशी रुपया एक्सचेंज काउंटर खुलने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगो को काफी फायदा होगा. लेकिन नेपाली करेंसी इसमें शामिल नहीं है. हमने अधिकारियों से मांग की है कि इस एक्सचेंज काउंटर पर नेपाली रुपया बदलने की सुविधा दिया जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: दहला दरभंगा! सिरफिरे पति ने रॉड से पत्नी और 3 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट

वहीं, RBI के क्षेत्रीय निदेशक सुजीत कुमार अरविंद ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच के उन प्रमुख सीमा चौकियों पर विदेशी मुद्रा विनिमय काउंटर खोलने के प्रयास चल रहे हैं, जिनके जरिए दोनों देशों के बीच व्यापार होता है. जोगबनी सीमा पर ऐसे दो काउंटर पहले ही खोले जा चुके हैं और रक्सौल में दो और काउंटरों का उद्घाटन किया गया है. आगे चलकर, जैसे-जैसे ग्राहकों से प्रतिक्रिया मिलेगी, रक्सौल के विनिमय काउंटरों पर भी नेपाली रुपये बदलने की सुविधा शुरू करने के प्रयास किए जाएंगे.