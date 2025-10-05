Advertisement
Bihar News: दुधौरा नदी का बांध 4 जगह से टूटा, कई गांवों में भरा पानी, अधिकारियों की लापरवाही से हजारो एकड़ फसल बर्बाद!

Bihar News: मोतिहारी में मूसलाधार बारिश से दुधौरा नदी का बांध चार जगह से टूट गया है. बांध के टूटने के कारण पानी खेत खलिहानों में फैल रहा है. यह बांध इंजीनियर और अधिकारी की लापरवाही के कारण टूटा है.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 05, 2025, 11:37 AM IST

मोतिहारी न्यूज़
Bihar News: मोतिहारी में किसानों की मेहनत पर प्रशासन की लापरवाही के कारण पानी फिरने की आंशका जताई जा रही है. बता दे कि मोतिहारी में लगातार हुए मूसलाधार बारिश के कारण बंजरिया में दुधौरा नदी का बांध चार जगह से टूट गया है. बंजरिया प्रखण्ड के घोरमरवा में भी यह बांध टूटा है. इस बांध के टूटने के कारण गांवों में नदी का पानी प्रवेश करने लगा है. यह पानी तेजी से खेत खलिहानों में फैल रहा है. आशंका जताई जा रही है कि इसकी वजह से तीन गांव के खेतों की फसल बर्बाद हो सकती है.

बंजरिया में इस बांध के टूटने से प्रशासन की बाढ़ पूर्व के तैयारियों की कलई खुल गई है. 16 जुलाई को इस बांध की मरम्मत को लेकर बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में जल निस्सरण विभाग के तीन इंजीनियर के साथ बंजरिया प्रखण्ड के सीओ और बीडीओ भी शामिल थे. चर्चा में बांध की मरम्मत को लेकर सवाल उठाया गया था लेकिन इंजीनियर से लेकर अधिकारी तक कान में तेल डालकर सोए थे. इसका नतीजा यह हुआ कि आज बांध चार जगहों पर से टूट गया है. 

खेतों में लगी किसानों की कमाई अब बर्बाद होने के कगार पर है. रात के करीब 12 बजे बांध टूटा है पर सुबह 9 बजे तक कोई भी अधिकारी बांध पर नही पहुँच सका है. पानी के रफ्तार को रोकने का भी कोई अथक प्रयास होते हुए  नही दिखाई दे रहा है.

इनपुट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

