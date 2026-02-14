महाखतरे में डुमरिया पुल: स्प्रिंग फेल होने से गंडक नदी के सेतु पर बढ़ा 'खूनी कंपन'; क्या 210 टन का बोझ ले डूबेगा लाइफलाइन?

Motihari News: गोपालगंज और मोतिहारी को जोड़ने वाले डुमरिया घाट पुल में तकनीकी खराबी. स्प्रिंग टूटने से गंडक नदी के पुल पर कंपन बढ़ा. 2008 से अधूरा है समानांतर नया सेतु.
Trending Photos
मोतिहारी: ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (NH-27) की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी, गंडक नदी पर बना डुमरिया घाट पुल इस वक्त मौत के मुहाने पर खड़ा है. पुल की 'स्प्रिंग' तकनीक के फेल हो जाने से इसकी संरचना को मिलने वाला तकनीकी सपोर्ट खत्म हो गया है. विशेषज्ञों की मानें तो पुल पर वाहनों के गुजरने से होने वाला अनियंत्रित कंपन किसी भी पल इसे धराशायी कर सकता है.
1. 110 टन की क्षमता और 210 टन का 'प्रहार'
जानकारी के अनुसार, इस पुल की अधिकतम भार वहन क्षमता 110 टन है, लेकिन बीते 5 जनवरी को नियमों को ताक पर रखकर करीब 210 टन वजनी ओवरलोडेड मालवाहक को इस पुल से गुजारा गया. इसी भारी दबाव के कारण पुल की स्प्रिंग टूट गई और नट-बोल्ट अलग हो गए. अब हर गुजरते ट्रक के साथ पुल की उम्र और मजबूती तेजी से घट रही है.
2. क्यों जरूरी है पुल में 'स्प्रिंग' (Technical Explainer)
पुल के स्प्रिंग केवल लोहे के टुकड़े नहीं, बल्कि इसके 'शॉक एब्जॉर्बर' हैं.
ऊर्जा संचय: जब भारी वाहन गुजरता है, तो स्प्रिंग खिंचाव सहकर ऊर्जा संचित करते हैं.
तनाव कम करना: लोड हटने पर स्प्रिंग वापस मूल आकार में आ जाते हैं, जिससे कंक्रीट के स्पैन पर सीधा दबाव नहीं पड़ता.
खतरा: अब स्प्रिंग टूटने से सारा दबाव सीधे पुल के पायों और कंक्रीट स्ट्रक्चर पर है, जो बेहद जोखिम भरा है.
ये भी पढ़ें: रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे: 12 जिले, 6 लेन सड़क, बिहार के विकास को रफ्तार देगा हाइवे
3. 2008 से 'भ्रष्टाचार' और 'लापरवाही' की भेंट चढ़ा नया सेतु
नए पुल की कहानी बिहार में पुल निर्माण की विफलता का जीवंत उदाहरण है:
2008: 88 करोड़ में काम शुरू हुआ.
2011: पाया धंसने से काम बंद, कंपनी फरार.
2022: 167 करोड़ का नया टेंडर, लेकिन कंक्रीट स्पैन की तकनीकी खामी में उलझा मामला.
वर्तमान: अब स्टील स्ट्रक्चर से निर्माण की बात कही जा रही है, लेकिन धरातल पर काम अब भी 'सिफर' (शून्य) है.
रिपोर्ट: पंकज कुमार