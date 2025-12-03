पूर्वी चंपारण के गौरव को लगे चार चांद, डीएम-डीईओ को शिक्षा मंत्री के हाथों मिला सम्मान

BSEB News: मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा, 2025 के सफल संचालन को लेकर जिलाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी को सम्मानित किया गया है. मेधा दिवस (देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती) के अवसर पर शिक्षा विभाग ने पटना के ज्ञान भवन कार्यक्रम का आयोजन कर जिलाधिकारी, पूर्वी चंपारण सौरभ जोरवाल और जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार गिरि को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित 2025 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के सफल संचालन को लेकर सम्मानित किया गया.

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बी राजेंद्र एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित वार्षिक इंटरमीडिएट व वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन व मूल्यांकन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान करने को लेकर मोतिहारी के डीएम सौरभ जोरवाल व डीइओ राजन कुमार गिरी को सम्मानित किया.

वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के सफल संचालन के साथ-साथ उत्तर पुस्तिकाओं के बारकोडिंग करने व मूल्यांकन कार्य में महत्वपूर्ण व सराहनीय कार्य को लेकर इन दोनों पदाधिकारियों को प्रशस्ति पत्र, लैपटॉप एवं मोमेंटो से सम्मानित किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

2026 में कब होगी परीक्षा?

बता दें कि इस बार BESB ने 12वीं की परीक्षा 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित करने की घोषणा की है. वहीं, मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा 17 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक चलेगी. दोनों परीक्षाएं दो पालियों में होंगी. प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से 12:45 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से 5:15 बजे तक आयोजित की जाएगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार