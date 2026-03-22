Bihar Diwas 2026: लंदन में गूंजी 'बिहार दिवस' की धमक; बिहारी माटी और प्रतिभा का सात समंदर पार जलवा

Bihar Diwas 2026: लंदन में बिहार दिवस की धूम देखने को मिली है, जहां बिहार एसोसिएशन (यूके) के तत्वावधान में लंदन स्थित नेहरू सेंटर में बिहार दिवस का आयोजन किया गया. इस मौके पर बिहार के विकास पर चर्चा की गई.
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Bihar Diwas 2026: इस बार बिहार, लंदन में बिहार दिवस के आयोजन को लेकर चर्चा में है. बिहार एसोसिएशन (यूके) के तत्वावधान में लंदन स्थित नेहरू सेंटर में भारतीय उच्चायोग के सहयोग से पूरे उत्साहपूर्ण माहौल में आयोजन किया गया. इस अवसर पर लंदन में रह रहे बिहार के लोगों ने उपस्थित होकर बिहारी प्रतिभा, बिहारी माटी और यहां के विकास को लेकर विस्तार से चर्चा की. इस दौरान बिहार के साहित्यिक, सामाजिक और आर्थिक विकास को लेकर घंटों चर्चा की गई. साथ ही इस अवसर बिहारी व्यंजन और यहां की परंपरा आदि से जुड़े स्टाल लगाए गए.
'तरक्की की राह पर बिहार'
आयोजन बिहार एसोसिएशन आफ यूके के संस्थापक डॉ. राजीव झा, चंदा झा, पकंज झा, धनंजय मिश्रा, मनु खजुरिया सिंह और संचयिता मिश्रा के कुशल नेतृत्व में किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर कनिष्का नारायण के माता-पिता संतोष कुमार और चेतना सिन्हा उपस्थित रहे. वहीं, मशहूर साहित्यकार आशा खेमका ने भी इस मौक पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई. मौके पर आइटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयोजित परिचर्चा में यूके के बिहार-यूके के प्रवासी समुदाय पर चर्चा करते हुए पश्चिमी चंपारण स्थित बगहा के निवासी धनंजय मिश्रा ने कहा- 'बिहार तरक्की की राह पर है.'
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'आइटी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत'
उन्होंने आगे कहा कि वहां आधारभूत संरचनाएं विकसित हो चुकी है. वहां आइटी और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है. अभी वहां एक ऐसा मेडिकल सेंटर चाहिए, जहां हर तरह का दवा-इलाज संभव हो. धनंजय मिश्रा ने कहा कि इस सिलसिले में वहां की सरकार से समन्वय स्थापित कर काम करेंगे. यह विस्तारित विषय है. बता दें कि इस आयोजन में पूर्वी चंपारण के सुगौली निवासी अनुरंजन झा मार्गदर्शक की भूमिका में नजर आए.
रिपोर्ट: पंकज कुमार