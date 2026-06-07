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चंपारण के लाल का वैश्विक मंच पर डंका: विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा

Motihari News: मोतिहारी के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा को वॉशिंगटन डीसी स्थित विश्व बैंक मुख्यालय में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है. वे देश की आर्थिक नीतियों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 07:21 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 07:38 PM IST
चंपारण के लाल का वैश्विक मंच पर डंका: विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा
Image Credit: नीलकंठ मिश्रा (फाइल फोटो)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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