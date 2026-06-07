/चंपारण के लाल का वैश्विक मंच पर डंका: विश्व बैंक में भारत के कार्यकारी निदेशक बने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नीलकंठ मिश्रा

बोकारो स्टील प्लांट में अधिकारी थे नीलकंठ मिश्रा के पिता

नीलकंठ मिश्रा पजिअरवा गांव के निवासी प्रकाश चंद्र मिश्र के पुत्र हैं. उनकी शिक्षा बोकारो में हुई वहीं से उन्होंने आईआईटी की परीक्षा में उच्च स्थान के साथ क्वालीफाई किया. नीलकंठ मिश्रा के पिता बोकारो स्टील प्लांट में अधिकारी थे. जिसके कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा डीपीएस बोकारो से हुई. वर्ष 1993 की आईआईटी-जेईई परीक्षा में उन्होंने देशभर में चौथा स्थान प्राप्त किया था. इसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और वर्ष 1997 में डायरेक्टर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित हुए. विश्व बैंक में नियुक्ति से पहले वे एक्सिस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री और एक्सिस कैपिटल में ग्लोबल रिसर्च प्रमुख के पद पर कार्यरत थे. इससे पूर्व उन्होंने करीब दो दशक तक वैश्विक वित्तीय संस्था क्रेडिट सुइस में एशिया पैसिफिक इक्विटी स्ट्रेटेजी के को-हेड के रूप में सेवाएं दीं.