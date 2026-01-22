Advertisement
किसानों को मिलेगी 'मीठी' सौगात: चकिया या कल्याणपुर में नई चीनी मिल लगाने की तैयारी; डीएम ने जमीन तलाशने को बनाई विशेष टीम

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में नई चीनी मिल की स्थापना को लेकर जिला प्रशासन सक्रिय है. मोतिहारी से आगे कल्याणपुर या चकिया क्षेत्र को प्रस्तावित जगह के रूप में चिह्नित किया गया है, ताकि आसपास के गन्ना किसानों को अधिकतम लाभ मिल सके. भूमि उपलब्धता, अधिग्रहण और सीलिंग प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए प्रशासन 15 दिनों में विस्तृत प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगा.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 22, 2026, 02:51 PM IST

Motihari News: पूर्वी चंपारण जिले में एक नई चीनी मिल की स्थापना के प्रस्ताव पर जिला प्रशासन द्वारा सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है. वर्तमान में मिल के लिए मोतिहारी से आगे कल्याणपुर या चकिया क्षेत्र को प्रस्तावित स्थान के रूप में शामिल किया जाना प्रस्तावित है. जिला प्रशासन चकिया क्षेत्र में चीनी मिल स्थापित करने के पक्ष में है, ताकि कल्याणपुर और चकिया क्षेत्र के आसपास के किसानों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके. जिला प्रशासन द्वारा मोतिहारी रामगढ़वा या सुगौली में चीनी मिल स्थापित करने से विशेष रूप से बचा जा रहा है, क्योंकि यह स्थान सुगौली चीनी मिल से कम दूरी पर स्थित है. यदि दोनों मिलें निकटवर्ती क्षेत्र में स्थापित हो जाएं तो गन्ने की आपूर्ति में समस्या उत्पन्न हो सकती है. वर्तमान में सुगौली चीनी मिल लाभकारी रूप से संचालित है और रामगढ़वा, छपवा, सेमरा, रघुनाथपुर तथा सरिसवा क्षेत्र के किसानों को पहले से ही लाभान्वित कर रही है.

चीनी मिल की स्थापना के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि की आवश्यकता होगी. यदि किसी एक स्थान पर आवश्यक भूमि उपलब्ध नहीं होती है, तो भूमि अधिग्रहण या सीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त भूमि को प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा. पूर्व में स्थापित निजी चीनी मिलों की भूमि यदि सीलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, तो सीलिंग के माध्यम से प्राप्त होने वाली भूमि को प्रस्ताव में लिया जा सकता है. शहरी क्षेत्र में स्थित भूमि पर सीलिंग एक्ट लागू नहीं होता है, इसलिए ऐसी भूमि का भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव तैयार किया जा सकता है. इसके अतिरिक्त निकटवर्ती मौजा में उपलब्ध सरकारी भूमि को भी प्रस्ताव में शामिल किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार निजी भूमि के अधिग्रहण अथवा सतत लीज का प्रस्ताव भी तैयार किया जाएगा.

उक्त कार्य के लिए जिला प्रशासन द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अनुमंडल पदाधिकारी चकिया, जिला ईख पदाधिकारी एवं भू अर्जन पदाधिकारी की एक टीम बनाकर 15 दिन में प्रस्ताव तैयार करने के निर्णय लिया है.

जिला प्रशासन द्वारा शीघ्रातिशीघ्र स्थान का चिह्नीकरण कर विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाएगा और राज्य सरकार को प्रेषित किया जाएगा. नई चीनी मिल से कल्याणपुर और चकिया क्षेत्र के किसानों को विशेष लाभ प्राप्त होगा, जिससे गन्ना उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त होगा और स्थानीय रोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. जिला प्रशासन इस महत्वपूर्ण परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए पूर्णत प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त होते ही परियोजना कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएगा. यह परियोजना पूर्वी चंपारण के गन्ना उत्पादक किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने तथा समग्र क्षेत्रीय विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

ये भी पढ़ें: मोतिहारी से आगे चकिया या कल्याणपुर में स्थापित होगा नया चीनी मिल, जानें डिटेल

रिपोर्ट: पंकज कुमार

