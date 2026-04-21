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Motihari News: बिना हेलमेट... बिना लाठी और बिना फोर्स के रेड मारने पहुंची थी महिला अधिकारी, अब मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने लिया एक्शन

Motihari News: मोतिहारी में शादी के नाम पर यौन शोषण के आरोपी को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची थी. मामले में लापरवाही बरतने को लेकर मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने अनुसंधानकर्ता नेहा वर्षा को निलंबित करने का आदेश दिया है.

 

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 21, 2026, 02:33 PM IST

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मोतिहारी न्यूज
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Motihari News: मोतिहारी में पुलिस टीम पर हमला होने की खबर सामने आई है. इस हमले में मधुबन थाना की एक महिला अधिकारी समेत तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं. घटना पताही थाना क्षेत्र के बेतौना गांव की बताई जा रही है. मिली जानकारी के अनुसार, शादी के नाम पर यौन शोषण के आरोपी को पकड़ने के लिए मधुबन पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी. आरोपी अपने मामा के घर में छुपकर शादी कर रहा था.

इस दौरान पुलिस ने रेड की कार्रवाई की. रेड के दौरान करीब 22 लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 22 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, इस मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है. मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अनुसंधानकर्ता नेहा वर्षा को निलंबित करने का आदेश दिया है.

यह भी पढ़ें: राजधानी पटना का अटल पथ बना 'एक्सीडेंट हॉटस्पॉट'! रफ्तार और लापरवाही ले रही जान

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बताया जा रहा है कि बिना संबंधित थाना को सूचना दिए, सिर्फ दो चौकीदारों के साथ दूसरे थाना क्षेत्र में रेड की गई थी. साथ ही, पर्याप्त बल, हेलमेट और लाठी जैसे सुरक्षा उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया गया. एसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भविष्य में SOP का पालन नहीं करने और विभाग की छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

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