Motihari: गए थे छापेमारी करने पर खुद ही बन गए चोर! 3 लाख रुपए चुराने के आरोप में चार सिपाही गिरफ्तार

Motihari News: खबर मोतिहारी से है, जहां अरेराज DSP के दो बॉडीगार्ड और संग्रामपुर थाना के दो सिपाही को छापेमारी के दौरान 3 लाख रुपए चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए छापेमारी करने गई पुलिस ही चोरी करते पकड़े गए. यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के एक स्वर्ण व्यवसायी से की गई 19 लाख रुपये की ठगी से जुड़ा हुआ है. बता दें कि दो दिन पहले गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के रढिया गांव में सोना बेचने के बहाने स्वर्ण व्यवसायी को बुलाकर एक गिरोह ने मारपीट कर 19 लाख रुपये लूट लिए थे.

यह भी पढ़ें: Sitamarhi: प्रतिबंधित मीट ले जा रहे व्यक्ति को लोगों ने बनाया बंधक, जानें पूरा मामला

छापेमारी करने गई थी मोतिहारी पुलिस

घटना की शिकायत मिलते ही गोबिंदगंज थाना पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह के एक सदस्य सुरेंद्र दास को गिरफ्तार कर लिया. सुरेंद्र हरसिद्धि थाना क्षेत्र के कन्छेदवा गांव का रहने वाला बताया गया. गिरफ्तार हुए बदमाश की निशानदेही पर साहेबगंज में मोतिहारी पुलिस छापेमारी करने गई थी, जहां पर गिरोह के एक सदस्य के घर से 15 लाख रुपए सहित सोने के दस बिस्कुट मोतिहारी पुलिस ने बरामद किया था. रुपए बरामदगी के दौरान छापेमारी दल में शामिल अरेराज डीएसपी के दो बॉडीगार्ड और संग्रामपुर थाना के दो सिपाही ने डीएसपी के बॉडीगार्ड के साथ मिलकर बरामद 15 लाख रुपए में से तीन लाख रुपए चुराकर गाड़ी में छुपा दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

छापेमारी के दौरान बरामद एक बैग में रखे 15 लाख रुपए में से तीन लाख रुपए को सिपाही के द्वारा गायब करते पीड़ित स्वर्ण व्यवसाई के भाई ने देख लिया था. इसकी सूचना उसने अरेराज डीएसपी को दी. सिपाही के पैसा गायब करने की सूचना मिलने पर छापेमारी में शामिल सदर डीएसपी और अरेराज डीएसपी ने सख्ती से पूछताछ शुरू की. पुलिस की गाड़ी के अंदर छिपा कर रखा गया तीन लाख रुपए बरामद किया. रुपए बरामद हो जाने के बाद मोतिहारी पुलिस ने बिना देर किए साहेबगंज थाने में चारों आरोपियों के खिलाफ आवेदन दिया और साहेबगंज थाना के हवाले कर दिया गया.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!