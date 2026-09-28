/गंडक के बढ़े जलस्तर के बीच मोतिहारी पहुंचे CM सम्राट चौधरी, डुमरिया घाट पर तटबंधों की सुरक्षा का लिया जायजा

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Samrat Choudhary: नेपाल में लगातार हो रही बारिश और गंडक नदी के जलस्तर में हुई वृद्धि के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लेने के लिए बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज मोतिहारी पहुंचे. उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ डुमरिया घाट पहुंचकर गंडक नदी के बढ़े जलस्तर और तटबंधों की सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से नदी के जलस्तर और तटबंधों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली.
स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत
डुमरिया घाट पहुंचने पर हुसैनी उच्च विद्यालय परिसर में बने हेलीपैड पर स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका जोरदार स्वागत किया. इस दौरान मोतिहारी के सांसद राधामोहन सिंह, हरसिद्धि के विधायक श्री कृष्णनंदन पासवान, भाजपा नेता ललन चौधरी एवं पवन राज सहित अन्य गणमान्य लोगों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया. स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी क्षेत्र की स्थिति से उन्हें अवगत कराया.
अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय समीक्षा
निरीक्षण के करने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिला प्रशासन और बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं के साथ बैठक कर सुरक्षा के उपायों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों से गंडक नदी के जलस्तर, तटबंधों की स्थिति और संवेदनशील क्षेत्रों में की गई तैयारियों की जानकारी ली. साथ ही, संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश भी दिया.
तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे. उन्होंने आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जलस्तर में किसी भी तरह की वृद्धि होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.