/गंडक के बढ़े जलस्तर के बीच मोतिहारी पहुंचे CM सम्राट चौधरी, डुमरिया घाट पर तटबंधों की सुरक्षा का लिया जायजा

तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग के निर्देश

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निर्देश दिया कि तटबंधों की लगातार पेट्रोलिंग की जाए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहे. उन्होंने आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने को कहा. अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जलस्तर में किसी भी तरह की वृद्धि होने पर तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाएं, ताकि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके.