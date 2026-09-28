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गंडक के बढ़े जलस्तर के बीच मोतिहारी पहुंचे CM सम्राट चौधरी, डुमरिया घाट पर तटबंधों की सुरक्षा का लिया जायजा

Samrat Choudhary: नेपाल में लगातार हो रही बारिश के बीच गंडक नदी के बढ़े जलस्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मोतिहारी के डुमरिया घाट पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ तटबंधों की सुरक्षा और बाढ़ से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 28, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 07:14 PM IST
गंडक के बढ़े जलस्तर के बीच मोतिहारी पहुंचे CM सम्राट चौधरी, डुमरिया घाट पर तटबंधों की सुरक्षा का लिया जायजा
Image Credit: सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री बिहार

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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