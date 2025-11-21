बिहार से सटे इन इलाकों में नहीं थम रहा Gen-z का आंदोलन, हलात तनावपूर्ण

नेपाल में Gen-Z युवाओं का विरोध प्रदर्शन लगातार दूसरे दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है. बारा जिले के सेमरा क्षेत्र में हालात तनावपूर्ण बने रहे, जहां Gen-Z आंदोलनकारियों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया, आगजनी की और सड़कों को पूरी तरह जाम कर दिया. उग्र प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार को ही सेमरा में कर्फ्यू लागू कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद युवाओं का हुजूम मंगलवार सुबह फिर से इकट्ठा होने लगा और अचानक माहौल बिगड़ गया.

सूत्रों के अनुसार, कर्फ्यू के बावजूद बड़ी संख्या में Gen-Z समर्थक सड़क पर उतर आए और पुलिस बल पर पथराव शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने सड़क किनारे रखी कई गुमटियों में आग लगा दी और उन्हें सड़क पर घसीटकर यातायात बाधित किया. बारा के सेमरा से लेकर बिरंगज तक अराजक स्थिति बनी हुई है. हालात इतने बिगड़ गए कि बिरंगज से काठमांडू जाने वाले मुख्य हाईवे को आंदोलनकारियों ने पूरी तरह बंद कर दिया, जिसके कारण हजारों यात्री फंसे हुए हैं.

बताया जाता है कि सोमवार को नेकपा एमाले पार्टी के नेता महेश बस्नेत के कार्यक्रम की सूचना मिलने के बाद ही Gen-Z युवाओं ने विरोध प्रदर्शन तेज किया था. बस्नेत पर युवाओं ने आरोप लगाया कि उनकी नीतियां और बयानबाजी देश की युवा पीढ़ी को अपमानित करती हैं, जिसके खिलाफ Gen-Z आंदोलन लगातार मुखर हो रहा है.

सोमवार देर शाम से शुरू हुए तनाव के दौरान गुस्से में भरे प्रदर्शनकारियों ने सेमरा एयरपोर्ट परिसर में भी पथराव और तोड़फोड़ की. पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई राउंड आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. इसके बावजूद युवाओं का आक्रोश कम नहीं हुआ और मंगलवार सुबह आंदोलन और उग्र रूप ले लिया. फिलहाल स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण बनी हुई है. पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है. हालांकि, birgunj–Kathmandu हाइवे अभी भी बंद है, और Gen-Z युवाओं ने साफ कहा है कि उनकी मांगें सुने बिना वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. नेपाल में Gen-Z आंदोलन लगातार उग्र होता जा रहा है और राजनीतिक हलकों में इसकी गूंज तेज होती दिख रही है.

इनपुट: पंकज कुमार