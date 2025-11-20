Gen Z का बिहार से सटे इन इलाकों में उग्र आंदोलन, कई जगह पथराव और हाईवे पूरी तरह जाम

बिहार से सटे इन इलाकों में जेन-जी आंदोलन अचानक भड़क उठा. UML नेता महेश बस्नेत के कार्यक्रम के विरोध में युवाओं ने टायर जलाए, पथराव किया और सेमरा एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ मचाई. हालात बिगड़ने पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी, जबकि प्रशासन ने 500 मीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लागू कर दिया. इलाके में अभी भी तनाव बरकरार है.
नेपाल में जेन-जी आंदोलन एक बार फिर उग्र रूप ले चुका है. बारा जिले के सेमरा में शुक्रवार को आंदोलनकारियों ने बड़ा प्रदर्शन किया, जिसके चलते इलाके में तनाव काफी बढ़ गया है. जेनजी युवाओं को सूचना मिली थी कि नेकपा-एमाले (CPN-UML) नेता महेश बस्नेत का एक कार्यक्रम सेमरा में आयोजित होने वाला है. इसी जानकारी के बाद बड़ी संख्या में युवा मौके पर इकट्ठा हो गए और कार्यक्रम का जोरदार विरोध शुरू कर दिया.
प्रदर्शनकारियों ने पहले टायर जलाकर सड़क जाम किया और UML नेता के आगमन के खिलाफ नारेबाजी की. इसके बाद स्थिति और बिगड़ गई जब एमाले कार्यकर्ताओं और जेनजी युवाओं के बीच तीखी झड़प हो गई. दोनों पक्षों की ओर से आरोप-प्रत्यारोप और गाली-गलौज के बीच मामला हाथापाई और पथराव तक पहुंच गया. गुस्साए जेनजी आंदोलनकारियों ने सेमरा एयरपोर्ट पर पहुंचकर पथरबाजी शुरू कर दी और वहां तोड़फोड़ मचाई, जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
इसी दौरान प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू जाने वाले मुख्य हाईवे को भी पूरी तरह से बंद कर दिया. हाईवे जाम होने से सैकड़ों वाहन फंस गए और यातायात घंटों बाधित रहा. हालात को काबू में करने के लिए नेपाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दर्जनों राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ. इसके चलते स्थिति और तनावपूर्ण हो गई, और पुलिस को अतिरिक्त बल बुलाना पड़ा. लगातार बढ़ते तनाव को देखते हुए बारा जिला प्रशासन ने आपात कदम उठाते हुए सेमरा सहित जिले के सीमा क्षेत्र में 500 मीटर के दायरे में कर्फ्यू लागू कर दिया. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे घरों में रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें.
बताया जा रहा है कि जेनजी आंदोलन के समय UML नेता महेश बस्नेत ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का खुलकर समर्थन किया था, जिसके कारण जेनजी युवा उनके कार्यक्रमों का लगातार विरोध कर रहे हैं. फिलहाल इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात है और स्थिति पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है. अभी भी माहौल बेहद तनावपूर्ण बताया जा रहा है.
इनपुट: पंकज कुमार