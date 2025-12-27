थावे मंदिर में चोरी के सरगना को पकड़ने पर पूर्वी चंपारण के SP एसडीपीओ को देंगे 25,000 रुपए इनाम

Advertisement
Motihari News: गोपालगंज के प्रसिद्ध मां थावे मंदिर से चोरी हुए आभूषण के असली चोर इजमामुल को मोतिहारी एसडीपीओ चंदन कुमार की सूचना पर गिरफ्तार किया गया.एसडीपीओ चंदन कुमार को सफलता के लिए मोतिहारी एसपी ने 25,000 रुपए इनाम और प्रशस्ति पत्र दिया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:17 PM IST

Motihari News: पिछले दिनों गोपालगंज के प्रसिद्ध थावे माता मंदिर से माता की हार और मुकुट की चोरी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी थी. चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी और इसके बाद गोपालगंज पुलिस ने दावा किया कि चोर को पकड़ लिया गया है. हालांकि आभूषण बरामद नहीं होने के कारण सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठाने लगे थे कि पकड़ा गया चोर असली है या नकली. इस चोरी की घटना ने न केवल गोपालगंज पुलिस के लिए बल्कि बिहार पुलिस के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी थी, क्योंकि थावे माता का मंदिर न केवल बिहार में बल्कि अन्य प्रदेशों में भी प्रसिद्ध है और यहां भक्तजन दर्शन के लिए दूर-दूर से आते हैं.

मोतिहारी में तार चोरी का गिरोह पकड़ा
इसी बीच मोतिहारी के पकड़ीदयाल के पताही और मधुबन में बड़े पैमाने पर बिजली की तार चोरी की घटनाएं हुई थीं. पकड़ीदयाल एसडीपीओ चंदन कुमार ने इस गिरोह के पीछे कड़ी मेहनत की और चकिया में चार चोरों के साथ भारी मात्रा में चोरी की तार बरामद की. पूछताछ के दौरान इन चोरों ने गोपालगंज के थावे मंदिर की चोरी में मोतिहारी के रहने वाले इजमामुल का नाम बताया. इससे स्पष्ट हुआ कि थावे मंदिर की चोरी केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि तार चोर गिरोह से जुड़े बड़े नेटवर्क का हिस्सा थी.

असली चोर का पता चला
सुराग मिलने के बाद पकड़ीदयाल एसडीपीओ चंदन ने गोपालगंज एसपी को इजमामुल की फोटो, फोन नंबर और लोकेशन की जानकारी साझा की. जांच के दौरान पता चला कि इजमामुल बक्सर में अपनी प्रेमिका के पास छुपा हुआ था. गोपालगंज पुलिस की मुठभेड़ और मोतिहारी पुलिस की सक्रियता के बाद आखिरकार थावे माता के चोरी के असली गुनहगार इजमामुल को गिरफ्तार किया गया. इससे साबित हुआ कि मोतिहारी पुलिस की सूझबूझ और कड़ी मेहनत ही असली अपराधी तक पहुंचने में मददगार रही.

एसडीपीओ चंदन कुमार की सराहना
इजमामुल की गिरफ्तारी के बाद मोतिहारी एसपी ने पकड़ीदयाल एसडीपीओ चंदन कुमार को उनके बेहतरीन काम के लिए 25 हजार रुपए का इनाम और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया. हालांकि गोपालगंज एसपी ने मीडिया में दावा किया कि उनके द्वारा पकड़े गए चोर दीपक के इनपुट पर इजमामुल की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वास्तविकता यह है कि मोतिहारी पुलिस के इनपुट और सक्रियता ने ही असली चोर तक पहुंचने में निर्णायक भूमिका निभाई.

इनपुट: पंकज कुमार

