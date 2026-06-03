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नेपाल में स्कूल और पुस्तकालय बनवा रही भारत सरकार, भारतीय दूतावास ने किया भवन निर्माण का शिलान्यास

Indo-Nepal Relation: नेपाल में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए भारत सरकार लगातार मदद का हाथ बढ़ाती रही है. हाल ही में भारत सरकार ने नेपाल के सैनिकों के लिए वैन मुहैया कराए थे, जिसका सैनिकों ने स्वागत किया था.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Sunil MIshra|Last Updated: Jun 03, 2026, 06:49 PM IST

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नेपाल में स्कूल एवं पुस्तकालय निर्माण की आधारशिला रखी गई.
नेपाल में स्कूल एवं पुस्तकालय निर्माण की आधारशिला रखी गई.

Indo-Nepal Relation: भारत सरकार के सहयोग से नेपाल के रौतहट जिले के राजदेवी नगरपालिका–4 स्थित प्राथमिक विद्यालय के नए विद्यालय एवं पुस्तकालय भवन निर्माण कार्य को विधिवत शिलान्यास किया गया. यह परियोजना नेपाल–भारत विकास सहयोग के अंतर्गत संचालित की जा रही है, जिसका उद्देश्य नेपाल में शैक्षिक पूर्वाधार को सुदृढ़ करना और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराना है. शिलान्यास समारोह में बीरगंज स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास के महावाणिज्यदूत देवी सहाय मीना तथा राजदेवी नगरपालिका के मेयर भिखारी प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से आधारशिला रखी.

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महावाणिज्य दूतावास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह परियोजना भारत सरकार के अनुदान सहयोग से लगभग 28.4 मिलियन नेपाली रुपये (लगभग 2 करोड़ 84 लाख रुपये) की लागत से निर्माण की जाएगी. परियोजना को उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) के रूप में स्वीकृत किया गया है तथा इसका कार्यान्वयन राजदेवी नगरपालिका की ओर से किया जाएगा. 

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निर्माणाधीन भवन दो मंजिला होगा, जिसमें सीढ़ियों सहित कुल आठ आधुनिक कक्षाएं बनाई जाएंगी. प्रत्येक मंजिल पर चार-चार कक्षाओं की व्यवस्था होगी. इसके अतिरिक्त छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग शौचालय, सेप्टिक टैंक, सोक पिट, ट्यूबवेल, स्वच्छता सुविधाएं, बिजली व्यवस्था और अन्य जरूरी आधारभूत सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी.

इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध होगा तथा शिक्षा की गुणवत्ता में भी सकारात्मक सुधार आने की उम्मीद है. कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सरकारी अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, विद्यालय प्रबंधन समिति के पदाधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही. 

वक्ताओं ने भारत सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सहयोग की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया. शिलान्यास समारोह के दौरान राजदेवी नगरपालिका के मेयर, विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रतिनिधियों तथा अन्य सरोकारवालों ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार की विकासात्मक परियोजनाएँ ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. 

लायंस क्लब ऑफ रक्सौल के अध्यक्ष विमल सर्राफ ने इस महत्वपूर्ण शैक्षिक परियोजना के लिए भारत सरकार को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किया गया निवेश समाज और राष्ट्र के उज्ज्वल भविष्य की नींव होता है. विद्यालय भवन निर्माण से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा. भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से विकास साझेदारी, सांस्कृतिक संबंध और आपसी सहयोग की परंपरा रही है. यह विद्यालय भवन परियोजना भी दोनों देशों के बीच मित्रता, सहयोग और साझा विकास की भावना का एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी जा रही है.

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