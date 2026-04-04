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मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का भव्य दीक्षांत समारोह, उपराष्ट्रपति ने छात्रों को दी डिग्रियां

महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी का तृतीय दीक्षांत समारोह उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन की मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ. कार्यक्रम में राज्यपाल और उपमुख्यमंत्री सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए. इस दौरान मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल और अन्य को डिग्रियां प्रदान की गईं.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 04, 2026, 05:21 PM IST

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महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन
महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन

बिहार के मोतिहारी में स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा. विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह बेहद भव्य और गरिमामय तरीके से आयोजित किया गया. इस विशेष अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. समारोह की शुरुआत दीप प्रज्ज्वलन और कुलगीत के साथ हुई, जिसके बाद पूरे परिसर में उत्साह का माहौल देखा गया. उपराष्ट्रपति ने अपने संबोधन में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए छात्रों को देश के भविष्य निर्माण में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया.

इस कार्यक्रम में देश और प्रदेश की कई बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तियों ने शिरकत की. मुख्य अतिथि के अलावा राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मंच पर मौजूद रहे. साथ ही स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महेश शर्मा ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई. समारोह के दौरान स्नातक (UG), स्नातकोत्तर (PG) और पीएचडी (PhD) के सफल छात्रों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गईं. सबसे खास पल वह रहा जब मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए गोल्ड मेडल से नवाजा गया, जिससे उनके चेहरों पर गर्व की मुस्कान तैर गई.

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दीक्षांत समारोह के दौरान विश्वविद्यालय के भविष्य को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा भी की गई. बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार इस केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसी वित्तीय वर्ष के भीतर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए आवश्यक पूरी जमीन का अधिग्रहण कर लिया जाएगा. जमीन मिलते ही कैंपस के स्थायी भवनों का निर्माण कार्य भी तुरंत शुरू कर दिया जाएगा. इस घोषणा से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि लंबे समय से स्थायी परिसर की प्रतीक्षा की जा रही है.

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