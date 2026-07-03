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हनुमान शुगर मिल के लिए अब उठने लगी आवाज, भू-माफियाओं के खिलाफ HC में नई PIL दर्ज करेंगे समाजसेवी मनोहर मानव

Motihari Shri Hanuman Sugar Mill News: साल 2002 में मिल के बंद होने से लगभग 600 मजदूरों और किसानों का करोड़ों रुपये का वेतन और बकाया भुगतान फंस गया था. बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिल यूनियन के दो मजदूरों नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने 10 अप्रैल 2017 को आत्मदाह कर लिया था. इसके बाद मिल की जमीन को भूमाफिया ने बेंच दिया. इस मामले को लेकर समाजसेवी मनोहर मानव इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर करने वाले हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 03, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 03:29 PM IST
हनुमान शुगर मिल के लिए अब उठने लगी आवाज, भू-माफियाओं के खिलाफ HC में नई PIL दर्ज करेंगे समाजसेवी मनोहर मानव
Image Credit: हनुमान शुगर मिल के लिए अब उठने लगी आवाज, भू-माफियाओं के खिलाफ HC में नई PIL दर्ज करेंगे समाजसेवी मनोहर मानव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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