/हनुमान शुगर मिल के लिए अब उठने लगी आवाज, भू-माफियाओं के खिलाफ HC में नई PIL दर्ज करेंगे समाजसेवी मनोहर मानव

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Motihari Sugar Mill News: मोतिहारी की श्री हनुमान चीनी मिल के लिए मजदूर नेता नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने अपनी जान की आहुति दे दी थी. उनके आत्मदाह के बाद तो मानों चीनी मिल अनाथ हो गई और भूमाफिया की भेंट चढ़ गई. नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा के निधन के बाद धड़ले से चीनी मिल की जमीन बिकने लगी. ज़ी मीडिया द्वारा लगातार आवाज उठाए जाने के बाद अब अन्य लोग भी इस चीनी मिल की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं. इसी कड़ी में जाने-माने समाजसेवी मनोहर मानव इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर करने वाले हैं. इससे लगता है कि नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा की आत्मा को अब शांति मिलने वाली है.
बता दें कि साल 2002 में मिल के बंद होने से लगभग 600 मजदूरों और किसानों का करोड़ों रुपये का वेतन और बकाया भुगतान फंस गया. बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिल यूनियन के दो मजदूरों नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने 10 अप्रैल 2017 को आत्मदाह कर लिया था. दोनों नेता जब तक जिंदा थे, चीनी मिल की एक धुर भी जमीन बिकने नहीं दिए थे और जब संघर्ष करते हुए दोनों की मौत हो गई तो भूमाफिया की बहार आ गई. नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा के निधन के बाद धड़ले से चीनी मिल की जमीन बिकने लगी. समाजसेवी मनोहर मानव ने कहा कि मोतिहारी स्थित हनुमान शुगर मिल की भूमि का प्रश्न केवल भूमि का विवाद नहीं है, बल्कि यह हजारों मजदूरों, किसानों, उनके परिवारों तथा जनसंपत्ति की रक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक जनहित का विषय है.
उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता, कानून के शासन और जनसंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होना अत्यंत आवश्यक है. उन्होंने कहा कि हनुमान शुगर मिल के मजदूरों का संघर्ष वर्षों पुराना है. उन्होंने बताया कि 10 अप्रैल 2017 को हनुमान शुगर मिल के मुख्य द्वार पर मजदूर नेता स्वर्गीय नरेश श्रीवास्तव और स्वर्गीय सूरज बैठा ने अपनी मांगों एवं न्याय की गुहार को लेकर आत्मदाह किया था, जिसके बाद दोनों की मृत्यु हो गई. उन्होंने कहा कि यह घटना पूर्वी चंपारण के इतिहास की अत्यंत पीड़ादायक घटनाओं में से एक है और आज भी उस घटना से जुड़े अनेक प्रश्न न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं.
मनोहर मानव ने कहा कि इस हृदयविदारक घटना के बाद उन्होंने प्रख्यात समाजसेवी और विश्व विख्यात आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश जी के साथ मिलकर बंधुआ मुक्ति मोर्चा के तत्वावधान में मजदूरों, किसानों और प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए व्यापक जनआंदोलन प्रारंभ किया गया था. इस दौरान धरना-प्रदर्शन, जनजागरण अभियान, प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता, ज्ञापन, जनसुनवाई तथा न्यायालय में कानूनी संघर्ष के माध्यम से लगातार आवाज उठाई गई. इसी संघर्ष के क्रम में माननीय पटना उच्च न्यायालय में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 7117/2018 जनहित याचिका दायर की, जो स्व नरेश श्रीवास्तव एवं स्व सूरज बैठा के आत्मदाह की जांच, 1400 करोड रुपए के भ्रष्टाचार की जांच, किसान तथा मजदूरों के बकायादारों पैसे का भुगतान, पूरी घटना की सीबीआई जांच आदि मांगे जनहित याचिका के माध्यम से वर्तमान में विचाराधीन है.
उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसी केस से संबंधित याचिका जनहित याचिका 7117/2018 अभी विचाराधीन है, जब की cwjc 13711/2024 दायर करके माननीय न्यायालय को संपूर्ण तथ्यों से अवगत नहीं कराते हुए और नाही माननीय न्यायालय के सामने हमारे याचिका की जानकारी दी गई तथा भूमि माफियाओं के द्वारा यह एक बड़ा षड्यंत्रपूर्वक काम करके भूमि पर से रोक हटाने का निर्णय ले लिया गया. बता दें कि कंपनी एक्ट में नियम है कि कंपनी नीलाम होने की स्थिति में उसके परिसंपत्ति पर सबसे पहला अधिकार कंपनी के श्रमिकों का वेतन तथा किसानों के गन्ने का भुगतान सुनिश्चित होगा. मनोहर ने बताया कि हमारे विचाराधीन याचिका में हनुमान शुगर मिल की भूमि, मजदूरों के अधिकारों तथा जनसंपत्ति की सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं.
उन्होंने कहा कि यदि न्यायालय के समक्ष सभी प्रासंगिक तथ्यों और लंबित न्यायिक कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है और इसकी निष्पक्ष न्यायिक समीक्षा आवश्यक है. माननीय पटना उच्च न्यायालय को इस पूरे प्रकरण की वास्तविक स्थिति, लंबित जनहित याचिका, उपलब्ध दस्तावेजों तथा भूमि से जुड़े समस्त तथ्यों से अवगत कराना न्यायहित में आवश्यक है. इसी उद्देश्य से वे शीघ्र ही माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक नई जनहित याचिका दायर करेंगे और न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि पूरे मामले की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा सभी संबंधित अभिलेखों का परीक्षण कराया जाए. मनोहर ने बिहार सरकार एवं पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन से मांग की कि हनुमान शुगर मिल की संपूर्ण भूमि, दाखिल-खारिज, जमाबंदी, रजिस्ट्री, म्यूटेशन, परिमार्जन तथा अन्य सभी राजस्व अभिलेखों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए.
उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी, कर्मचारी, निजी व्यक्ति अथवा अन्य संबंधित पक्ष की भूमिका कानून के विपरीत पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. हनुमान शुगर मिल की भूमि केवल आर्थिक संपत्ति नहीं है, बल्कि यह हजारों श्रमिक परिवारों के संघर्ष, बलिदान और अधिकारों से जुड़ी धरोहर है. उन्होंने कहा कि स्व. नरेश श्रीवास्तव और स्व. सूरज बैठा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और जनहित, पारदर्शिता तथा न्याय की स्थापना के लिए उनका संघर्ष संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक तरीके से निरंतर जारी रहेगा.