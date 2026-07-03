/हनुमान शुगर मिल के लिए अब उठने लगी आवाज, भू-माफियाओं के खिलाफ HC में नई PIL दर्ज करेंगे समाजसेवी मनोहर मानव

बता दें कि साल 2002 में मिल के बंद होने से लगभग 600 मजदूरों और किसानों का करोड़ों रुपये का वेतन और बकाया भुगतान फंस गया. बकाया भुगतान को लेकर चीनी मिल यूनियन के दो मजदूरों नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा ने 10 अप्रैल 2017 को आत्मदाह कर लिया था. दोनों नेता जब तक जिंदा थे, चीनी मिल की एक धुर भी जमीन बिकने नहीं दिए थे और जब संघर्ष करते हुए दोनों की मौत हो गई तो भूमाफिया की बहार आ गई. नरेश श्रीवास्तव और सूरज बैठा के निधन के बाद धड़ले से चीनी मिल की जमीन बिकने लगी. समाजसेवी मनोहर मानव ने कहा कि मोतिहारी स्थित हनुमान शुगर मिल की भूमि का प्रश्न केवल भूमि का विवाद नहीं है, बल्कि यह हजारों मजदूरों, किसानों, उनके परिवारों तथा जनसंपत्ति की रक्षा से जुड़ा एक ऐतिहासिक जनहित का विषय है.