Motihari News: बिहार में 'गुंडा बैंक' कैसे बंद कराएंगे CM सम्राट? रक्सौल में खुलेआम चल रहे अवैध मनी एक्सचेंज काउंटर

Raxaul News: बिहार के नए-नवेले सीएम सम्राट चौधरी ने प्रदेश से 'गुंडा बैंक' बंद कराने का दावा किया है. सीएम सम्राट के दावे की पोल रक्सौल में खुल गई. यहां लगने वालीं सटही दुकानों (अवैध मनी एक्सचेंज काउंटरों) को सरकार बंद नहीं करा सकी है. बताया जा रहा है कि सीमावर्ती शहर रक्सौल में खुलेआम लगने वाला रुपए के मेला (अवैध सटही काउंटर) एक बार फिर सफेदपोश के संरक्षण में शुरू हो गया है. मात्र 72 घन्टे पहले सटही काउंटर पर करवाई हुई थी, जिसमें रक्सौल थाना ने करवाई करते हुए एक लाख रुपये के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था. इस कार्रवाई के बाद रक्सौल थाना क्षेत्र से शिफ्ट होकर रुपया का बाजार हरैया थाना क्षेत्र में लगने लगा है.

महज 72 घंटे बाद ही पहले के जैसे ही अवैध सटही काउंटर की दुकान शुरू हो गया है. पहले की तरह ही अब ये अवैध सटही काउंटर रक्सौल रेलवे ढाला के दोनों तरफ एवं रेलवे परिसर क्षेत्र में लग रहे है. एसएसबी के इतने बड़े करवाई के बाद फिर से रुपया के मेला सजना सवालों को घेरा में है. अगर आपको एक करोड़ रुपया को भी बदलना है तो आप मामूली दिखने वाले किसी भी काउंटर पर जाएंगे. यहां महज 5 मिनट में एक करोड़ रुपया भी मिल जाएगा. सूत्रों की माने तो यहां रोज करोड़ों का अवैध लेनदेन किया जाता है. सटही काउंटर से ना सिर्फ अवैध तरीके से पैसा का लेनदेन होता हैं, बल्कि हवाला और हुंडी कारोबार भी चलने की बात स्थानीय लोग बताते हैं.

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एसएसबी एवं पुलिस के संयुक्त करवाई में 72 घण्टे पूर्व छापेमारी करके 45 लाख रुपया जब्त किया था. एसएसबी ने FEMA कानून उलंघन के तहत करवाई की बात कही थी, लेकिन करवाई के मात्र 72 घंटे के अंदर सभी सटही दुकान हरैया थाना क्षेत्र के साथ साथ रेलवे परिक्षेत्र में खुलने लगे. इस सबंध में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश दयाल का कहना है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा बयान दिया गया था कि बिहार से गुंडा बैंक बन्द होगा. सूदखोरी का खेल बन्द होगा, लेकिन रक्सौल में खुलेआम सटही काउंटर पर पैसे के लेन देन में मोटी रकम कमीशन के नाम पर वसूला जाता है.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने आगे कहा कि करवाई के बाद भी फिर से सटही काउंटर शुरू हो गया है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सबकुछ सत्ता के संरक्षण में चल रहा है. वहीं भारत-नेपाल रिश्तों के जानकार सह व्यवसायी महेश अग्रवाल का कहना है कि सरकार के उदाशीनता की देन है की रक्सौल में कुकरमुत्तों की तरह सटही के दुकान खुल गए है. रुपये बदलने में लोगों का शोषण किया जाता है. अब सरकार को रक्सौल में मनी एक्सचेंज काउंटर खोल देना चहिए. वहीं इस मामले में रक्सौल के एसडीपीओ मनीष आनंद ने बताया कि अवैध सटही काउंटर के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है.