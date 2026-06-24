'मैं भरत तिवारी नहीं हूं कि हथियार डाल दूंगा... दोनों हाथ से चलाता हूं रायफल', भोजपुर के बाद अब मोतिहारी पुलिस को मिली चुनौती

राज्य चुनें
Motihari News: सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती देने वाले एक युवक को पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक के मोबाइल फोन से हथियार के साथ बनाए गए वीडियो और फायरिंग करते हुए उसका एक अन्य वीडियो भी बरामद किया गया है. जानकारी के अनुसार, बिजधरी थाना क्षेत्र के सोनरापुर गांव निवासी सौरभ कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में उसने कहा था कि पुलिस उसके माता-पिता को परेशान न करे, अन्यथा वह भरत तिवारी की तरह हथियार नहीं डालेगा, बल्कि हथियार चलाएगा. उसने यह भी दावा किया था कि वह दोनों हाथों से रायफल चलाना जानता है.
वीडियो सामने आने के बाद SP स्वर्ण प्रभात ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया. उसके पास से बरामद मोबाइल फोन की जांच में हथियार के साथ उसका एक और वीडियो मिला, जिसमें वह फायरिंग करता दिखाई दे रहा है. साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया धमकी भरा वीडियो भी मोबाइल में सुरक्षित पाया गया.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, युवक ने सोशल मीडिया के माध्यम से बिजधरी थानाध्यक्ष को भी धमकी दी थी और उनसे बातचीत करने की बात कही थी. वहीं, सूत्रों का कहना है कि दो दिन पूर्व बिजधरी थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी की घटना से भी इस मामले के तार जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है.
हालांकि, पुलिस अधिकारियों ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है और यह जानने का प्रयास कर रही है कि उसने इस तरह का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर क्यों पोस्ट किया तथा इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी.