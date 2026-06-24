Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /मैं भरत तिवारी नहीं हूं कि हथियार डाल दूंगा... दोनों हाथ से चलाता हूं रायफल, भोजपुर के बाद अब मोतिहारी पुलिस को मिली चुनौती

'मैं भरत तिवारी नहीं हूं कि हथियार डाल दूंगा... दोनों हाथ से चलाता हूं रायफल', भोजपुर के बाद अब मोतिहारी पुलिस को मिली चुनौती

Motihari News: सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती देने वाले युवक को पुलिस ने महज दो घंटे में गिरफ्तार कर लिया. मोबाइल जांच में हथियार के साथ वीडियो और फायरिंग का वीडियो बरामद हुआ. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और युवक से पूछताछ कर रही है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 24, 2026, 03:25 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 03:28 PM IST
'मैं भरत तिवारी नहीं हूं कि हथियार डाल दूंगा... दोनों हाथ से चलाता हूं रायफल', भोजपुर के बाद अब मोतिहारी पुलिस को मिली चुनौती
Image Credit: ZEE MEDIA

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पटना के बांसघाट श्मशान घाट की बदलेगी तस्वीर, ईशा फाउंडेशन देगा आधुनिक सुविधाएं
Isha Foundation35 min ago
2
Bhojpur News47 min ago
3
Bharat Tiwari encounter1 hr ago
4
Bihar Food1 hr ago
5
BPSC Result 20261 hr ago