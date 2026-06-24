'मैं भरत तिवारी नहीं हूं कि हथियार डाल दूंगा... दोनों हाथ से चलाता हूं रायफल', भोजपुर के बाद अब मोतिहारी पुलिस को मिली चुनौती

Motihari News: सोशल मीडिया पर पुलिस को खुली चुनौती देने वाले एक युवक को पुलिस ने महज दो घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार युवक के मोबाइल फोन से हथियार के साथ बनाए गए वीडियो और फायरिंग करते हुए उसका एक अन्य वीडियो भी बरामद किया गया है. जानकारी के अनुसार, बिजधरी थाना क्षेत्र के सोनरापुर गांव निवासी सौरभ कुमार ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया था. वीडियो में उसने कहा था कि पुलिस उसके माता-पिता को परेशान न करे, अन्यथा वह भरत तिवारी की तरह हथियार नहीं डालेगा, बल्कि हथियार चलाएगा. उसने यह भी दावा किया था कि वह दोनों हाथों से रायफल चलाना जानता है.