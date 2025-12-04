Advertisement
अगर 12 अप्रैल को बंद हो जाता अवैध कट, तो बच जाते 5 लोग, NH पर इन मौतों का जिम्मेदार कौन?

Motihari Latest News: मोतिहारी में अगर 12 अप्रैल, 2025 को एनएच का अवैध कट बंद हो जाता, तो पांच जिंदगी बच सकती थी. बताया जा रहा है कि विधायक के विरोध के कारण प्रशासन इसे बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 04, 2025, 12:10 PM IST

विधायक की जिद से नहीं हटा 'मौत का कट', 5 लोगों की गई जान
Motihari News: मोतिहारी में एनएच पर बने मौत के कट को आखिरकार बंद करने में प्रशासन कामयाब हो गई. विरोध की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने आधी रात को कट को बन्द किया है. चार दिन पहले कोटवा में पांच लोगों की हुई दर्दनाक मौत के बाद मोतिहारी प्रशासन की नीद खुली और कोटवा के दीपऊ मोड़ पर बने अवैध कट को बंद किया गया है. 

अवैध कट पर अब तक सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी
कोटवा एनएच पर बने इस अवैध कट पर अब तक सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है. इसी वर्ष 12 अप्रैल को इस कोटवा के अवैध कट को बंद करने का प्रयास प्रशासन की तरफ से किया गया था, पर राजद के तत्कालीन विधायक मनोज यादव ने बैरीकेट लगाय जाने का विरोध किया था और मौके पर मौजूद प्रशासन के लोगों को वापस लौटना पड़ा था.

अवैध कट को बंद करना भूल गया था प्रशासन
इसके बाद विधायक मनोज यादव पर कोटवा थाना में एफआईआर दर्ज कर मोतिहारी प्रशासन नींद में सो गई थी और कोटवा के दीपऊ मोड़ पर बने अवैध कट को बंद करना भूल गई थी. मगर, अब जब फिर से मौत हुई तो नींद से मोतिहारी प्रशासन जागी और कोटवा के इस अवैध कट को बंद किया गया. 

इसी अवैध कट पर कई लोगों के घर का चिराग बुझ गया
आपको बता दें कि चार दिन पहले इसी अवैध कट पर कई लोगों के घर का चिराग बुझ गया. ट्रक के चपेट में आ कर पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी. अब इस अवैध कट के बंद हो जाने के बाद ना सिर्फ लोगों के जानमाल की सुरक्षा होगी, बल्कि मौत के कट के दाग से कोटवा को मुक्ति भी मिलेगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

