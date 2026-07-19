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मोतिहारी: अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई जिलों में होती थी सप्लाई, 4 गिरफ्तार

Motihari Crime News: मोतिहारी पुलिस ने चकिया थाना क्षेत्र से अवैध कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया है. मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूसों के साथ कारतूस बनाने वाली मशीन और केमिकल्स को जब्त किया है. इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधी को हिरासत में लिया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:K Raj Mishra
Published: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:04 PM IST
मोतिहारी: अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई जिलों में होती थी सप्लाई, 4 गिरफ्तार
Image Credit: मोतिहारी: अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़ (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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