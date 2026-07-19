/मोतिहारी: अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई जिलों में होती थी सप्लाई, 4 गिरफ्तार

राज्य चुनें
मोतिहारी पुलिस ने हथियार तस्करों पर सबसे बड़ी कारवाई करते हुए अवैध कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया है. इस कारतूस फैक्ट्री में 9MM कि गोली बनाकर कई जिलों में सप्लाई की जाती थी. पुलिस ये करवाई मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के ओझा टोला में किया है. मौके से पुलिस ने 500 से अधिक निर्मित और हजारों अर्धनिर्मित कारतूस बरामद किए है. इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधी को हिरासत में लिया है. हथियार तस्करी में इनकी कुंडली खंगाल रही है. अवैध कारतूस कारखाना से मशीन, मेटल शीट, केमिकल जैसे- नाइट्रिक एसिड, रेड फास्फोरस, एसीटोन, चारकोल इत्यादि को बरामद किया गया. इसके अलावा गन पाउडर और कारतूस बनाने के अन्य मैटिरियल भी बरामद हुआ है.
चकिया और पकड़ीदयाल डीएसपी के संयुक्त नेतृत्व में मेहसी, चकिया, मधुबन, गड़हिया, फेनहारा थाना क्षेत्र की पुलिस ने छापेमरी किया हैं. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिल थी कि चकिया थाना क्षेत्र में कारतूस कारखाना धड़ल्ले से चल रहा है. इसमे अंतरराज्यीय हथियार तस्कर आकर कारतूस की खरीद बिक्री करते है.
सूचना के बाद पुलिस ने दो डीएसपी के नृतित्व में एक टीम बनाकर चकिया थाना क्षेत्र के ओझा टोला मंदिर के समीप छापेमारी की गई. मौके से पुलिस ने भारी मात्रा में निर्मित और अर्धनिर्मित कारतूसों के साथ कारतूस बनाने वाली मशीन और केमिकल्स को जब्त किया है.
मौके से पुलिस ने बुलेट खरीद कर सप्लाई करने वाले को हिरासत में लेकर आगे की कारवाई कर रही है. कारतूस बनाने वाले कारखाना चलाने वाला मास्टरमाइंड श्रीकांत सिंह गड़हिया थाना का रहने वाला है जो गिरफ्तार हुआ. पूर्व से इसपर आर्म्स ,कारतूस के 5 केस दर्ज है. UAPA में भी जेल गया है 2012 में. जेल से छूटने के बाद श्रीकांत फिर से कारतूस बनाने के धंधे में जुट गया था. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि पुलिस टीम काफी बेहतर कार्य की है. टीम को सम्मानित और 25 हजार राशि से पुरस्कृत किया जाएगा.