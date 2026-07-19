/मोतिहारी: अवैध कारतूस फैक्ट्री का भंडाफोड़, कई जिलों में होती थी सप्लाई, 4 गिरफ्तार

मोतिहारी पुलिस ने हथियार तस्करों पर सबसे बड़ी कारवाई करते हुए अवैध कारतूस फैक्ट्री का खुलासा किया है. इस कारतूस फैक्ट्री में 9MM कि गोली बनाकर कई जिलों में सप्लाई की जाती थी. पुलिस ये करवाई मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र के ओझा टोला में किया है. मौके से पुलिस ने 500 से अधिक निर्मित और हजारों अर्धनिर्मित कारतूस बरामद किए है. इस मामले में पुलिस ने 4 अपराधी को हिरासत में लिया है. हथियार तस्करी में इनकी कुंडली खंगाल रही है. अवैध कारतूस कारखाना से मशीन, मेटल शीट, केमिकल जैसे- नाइट्रिक एसिड, रेड फास्फोरस, एसीटोन, चारकोल इत्यादि को बरामद किया गया. इसके अलावा गन पाउडर और कारतूस बनाने के अन्य मैटिरियल भी बरामद हुआ है.