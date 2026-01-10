Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3069691
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी, शोरूम से घर तक जांच में जुटी टीमें

Raxaul Income Tax Raid: मोतिहारी के सीमावर्ती रक्सौल शहर में आयकर विभाग ने तड़के बड़ी कार्रवाई करते हुए हीरो एजेंसी, तनिष्क शो रूम, कारोबारी मो. कलीम के पैतृक घर और रिश्तेदारों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की. रांची, जमशेदपुर और पटना से पहुंची टीम को कम समय में भारी संपत्ति अर्जित करने की गुप्त सूचना मिली थी.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 10, 2026, 01:36 PM IST

Trending Photos

तनिष्क से लेकर हीरो शोरूम तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी
तनिष्क से लेकर हीरो शोरूम तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी

Raxaul Income Tax Raid: मोतिहारी जिले के भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल शहर में गुरुवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शहर के लोग अभी नींद से पूरी तरह जागे भी नहीं थे और आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी. सुबह करीब छह बजे आयकर टीम की अचानक मौजूदगी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया. लक्ष्मीपुर स्थित हीरो एजेंसी और पंकज चौक स्थित तनिष्क शो रूम पर एक साथ रेड शुरू होते ही इलाके में चर्चा का माहौल बन गया.

शो रूम से लेकर पैतृक घर तक एक साथ कार्रवाई
आयकर विभाग की कार्रवाई सिर्फ शो रूम तक सीमित नहीं रही. हीरो एजेंसी और तनिष्क शो रूम के मालिक मो. कलीम के लक्ष्मीपुर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा उनके पैतृक गांव विष्णपुरवा स्थित आवास और उनके रिश्तेदार मो. जावेद के घर पर भी एक साथ छापेमारी की गई. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने आधा दर्जन से अधिक ठिकानों को एक साथ टारगेट किया है. इस पूरी कार्रवाई में करीब 25 से ज्यादा आयकर अधिकारी शामिल हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएमपी के जवानों की तैनाती की गई है.

ये भी पढ़ें: 

Add Zee News as a Preferred Source

रांची, जमशेदपुर और पटना से पहुंची टीमें
सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी के लिए आयकर विभाग की टीमें रांची, जमशेदपुर और पटना से रक्सौल पहुंची हैं. आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मो. कलीम और उनके रिश्तेदार मो. जावेद ने बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है और कई जगहों पर जमीन की खरीदारी की गई है. इसी सूचना के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है.

घर के अंदर सभी लोगों को रोका गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
छापेमारी के दौरान आयकर टीम ने घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को वहीं रोक रखा है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है. फिलहाल आयकर विभाग की यह कार्रवाई जारी है और छापेमारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी से जुड़े मामलों में क्या खुलासे होते हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Raxaul Income Tax RaidMotihari News

Trending news

JDU
'अरे कौन है ई, क्रिमिनल पॉलिटिकल सिंडिकेट चलाने वाला?', लालू परिवार पर JDU का वार
Raxaul Income Tax Raid
तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी
KC Tyagi
क्या JDU और के.सी. त्यागी की राहें हो गई अलग? पार्टी ने कहा- कोई औपचारिक संबंध नहीं
Bihar News
बिहार में बेखौफ भू-माफिया: पूर्व सांसद की जमीन पर कब्जे की कोशिश, CO की रोक भी बेअसर
Ranchi News
रांची की स्मार्ट पहल: ₹5 के सिक्के से खुलेगा AI ईको-टॉयलेट, सेंसर से होगा फ्लश
Samastipur News
भूसी की आड़ में शराब तस्करी का 'खेल', समस्तीपुर और बक्सर में करोड़ों की खेप पकड़ी गई
Nalanda News
अब दलालों की खैर नहीं! बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल में एआई कैमरों का पहरा
Lalu Yadav
'विरासत को तहस-नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं', एक बार फिर छलका रोहिणी का दर्द
basant panchami 2026
सारण में बंगाल के कलाकारों का जादू, ईको-फ्रेंडली प्रतिमाओं से सजेगा मां का दरबार
rajan ji maharaj bhajan
'जगत में कोई न परमानेंट', राजन जी महाराज के इस भजन में छुपी है जीवन की सरल सच्चाई!