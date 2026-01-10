तनिष्क से लेकर हीरो तक 'रेड ही रेड': रक्सौल में आयकर विभाग की घेराबंदी, शोरूम से घर तक जांच में जुटी टीमें

Raxaul Income Tax Raid: मोतिहारी जिले के भारत-नेपाल सीमा से सटे रक्सौल शहर में गुरुवार की सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शहर के लोग अभी नींद से पूरी तरह जागे भी नहीं थे और आयकर विभाग की टीम ने एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर दी. सुबह करीब छह बजे आयकर टीम की अचानक मौजूदगी से पूरे शहर में हड़कंप मच गया. लक्ष्मीपुर स्थित हीरो एजेंसी और पंकज चौक स्थित तनिष्क शो रूम पर एक साथ रेड शुरू होते ही इलाके में चर्चा का माहौल बन गया.

शो रूम से लेकर पैतृक घर तक एक साथ कार्रवाई

आयकर विभाग की कार्रवाई सिर्फ शो रूम तक सीमित नहीं रही. हीरो एजेंसी और तनिष्क शो रूम के मालिक मो. कलीम के लक्ष्मीपुर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के अलावा उनके पैतृक गांव विष्णपुरवा स्थित आवास और उनके रिश्तेदार मो. जावेद के घर पर भी एक साथ छापेमारी की गई. बताया जा रहा है कि आयकर विभाग ने आधा दर्जन से अधिक ठिकानों को एक साथ टारगेट किया है. इस पूरी कार्रवाई में करीब 25 से ज्यादा आयकर अधिकारी शामिल हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए बीएमपी के जवानों की तैनाती की गई है.

रांची, जमशेदपुर और पटना से पहुंची टीमें

सूत्रों के अनुसार, इस छापेमारी के लिए आयकर विभाग की टीमें रांची, जमशेदपुर और पटना से रक्सौल पहुंची हैं. आयकर विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि मो. कलीम और उनके रिश्तेदार मो. जावेद ने बेहद कम समय में बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित की है और कई जगहों पर जमीन की खरीदारी की गई है. इसी सूचना के आधार पर यह संयुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसमें दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है.

घर के अंदर सभी लोगों को रोका गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

छापेमारी के दौरान आयकर टीम ने घर के अंदर मौजूद सभी लोगों को वहीं रोक रखा है. किसी भी बाहरी व्यक्ति को घर के अंदर आने या बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है. बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे इलाके पर प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है. फिलहाल आयकर विभाग की यह कार्रवाई जारी है और छापेमारी के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी से जुड़े मामलों में क्या खुलासे होते हैं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार