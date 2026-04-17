भारत से 100 रुपये से अधिक का सामान खरीदा तो लगेगा कस्टम शुल्क, बालेन साह सरकार के फैसले से बॉर्डर पार बाजारों में सन्नाटा

नेपाल में zen-z आंदोलन के बाद बने युवा सरकार बालेन् साह ने एक नया टैक्स लगा दिया है. नेपाल सरकार ने भारत से आयात होने वाले समानों पर टैक्स लगा दी है साथ ही साथ बॉर्डर पर सख्ती कर दी गई है. महज 100 रु से अधिक के समानों पर नेपाल कस्टम शुल्क लागू कर दिया है. इस शुल्क को लगाने से सबसे ज्यादा प्रभाव सीमावर्ती बाजार पर पड़ने वाला है. इससे पहले नेपाली नागरिक रोजमर्रा के घरेलू समान खरीदारी के लिए सीमा पार के भारतीय बाजारों में आती है इस फैसले का सबसे ज्यादा प्रभाव सीमावर्ती भारतीय बाजारों, खासकर रक्सौल जैसे शहरों पर पड़ने की संभावना जताई जा रही है, जहां नेपाली ग्राहक बड़ी संख्या में खरीदारी करने आते रहे हैं.

दरअसल, नेपाल के सीमावर्ती इलाकों के लोग रोजमर्रा के सामान जैसे चावल, दाल, आटा, तेल और चीनी—की खरीदारी के लिए भारत के बाजारों पर निर्भर रहते हैं. इसकी मुख्य वजह भारतीय बाजारों में इन वस्तुओं की कीमत नेपाल की अपेक्षा सस्ता है, पहले सीमा पार आने-जाने पर ज्यादा सख्ती नहीं थी, जिससे लोग आसानी से सामान खरीदकर नेपाल चले जाते थे.

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लेकिन अब नेपाल सरकार के नए नियमों के बाद हालात बदल गए हैं. सीमा पर तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स (APF) द्वारा माइकिंग कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि 100 रुपये से अधिक के सामान पर कस्टम शुल्क देना अनिवार्य है. नियमों का उल्लंघन करने वालों का सामान जब्त किया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, जिससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई है.

इस फैसले पर दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों की अलग-अलग प्रतिक्रिया सामने आई है. नेपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष माधव राजपाल का कहना है कि यह कदम स्थानीय बाजारों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि नेपाली ग्राहक अपने ही देश में खरीदारी करें. वहीं रक्सौल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष आलोक कुमार ने चिंता जताई है कि इससे सीमावर्ती भारतीय बाजारों पर असर पड़ेगा और दोनों देशों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए कोई बीच का रास्ता निकालना जरूरी है.