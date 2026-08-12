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भारत-नेपाल सीमा पर गिरोह का भंडाफोड़: ₹300 में नेपाली-बांग्लादेशियों का बनता था आधार कार्ड, 2 गिरफ्तार

Motihari News: भारत-नेपाल सीमा पर एक गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है, जो 300 रुपए में नेपाली और बांग्लादेशियों आधार कार्ड बनाने का काम करते थे. इस मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया है.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Aug 12, 2026, 05:14 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 05:14 PM IST
भारत-नेपाल सीमा पर गिरोह का भंडाफोड़: ₹300 में नेपाली-बांग्लादेशियों का बनता था आधार कार्ड, 2 गिरफ्तार
Image Credit: भारत-नेपाल सीमा पर गिरोह का भंडाफोड़ (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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