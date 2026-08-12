/भारत-नेपाल सीमा पर गिरोह का भंडाफोड़: ₹300 में नेपाली-बांग्लादेशियों का बनता था आधार कार्ड, 2 गिरफ्तार

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मोतिहारी-नेपाल बॉर्डर के पास एक गुप्त नेटवर्क काफी समय से सक्रिय था, जो सिर्फ तीन सौ रुपए लेकर विदेशी घुसपैठियों के लिए भारतीय पहचान के दस्तावेज बनाता था. इस नेटवर्क के जरिए नेपाल और बांग्लादेश के कई घुसपैठियों के नाम पर आधार कार्ड जारी किए गए. इन नकली आधार कार्डों का इस्तेमाल सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने या बैंक खाते खोलने के लिए किया जाता था. मोतिहारी पुलिस कई दिनों से इस गैर-कानूनी धंधे पर कड़ी नजर रखे हुए थी.
साथ ही, पुलिस को इस बात की भनक लग गई थी कि नेपाली नागरिकों का भारतीय आधार कार्ड बॉर्डर पर बन रहा है. सूचना की जानकारी मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को मिली थी, जिसके बाद उन्होंने संबंधित आदापुर थाना की थानाध्यक्ष पूजा को इस नेटवर्क को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी दी. आदापुर पुलिस ने SSB के सहयोग से फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले सिंडिकेट में शामिल दो साइबर कैफे पर छापेमारी कर कई फर्जी आधार कार्ड बरामद किया.
फर्जी आधार बनाने का गोरखधंधा
भारत-नेपाल सीमा के नजदीक फर्जी आधार बनाने का गोरखधंधा चल रहा था. चंद पैसे के लालच में दो साइबर संचालक भारतीय और विदेशी नागरिकों का आधार कार्ड बना रहे थे. अदापुर पुलिस स्टेशन की SHO पूजा कुमारी ने एक छापेमारी के बाद यह जानकारी दी. आदापुर पुलिस के गुप्त सूचना और सीमा पर तैनात 71वीं वाहिनी एसएसबी के सहयोग से साइबर कैफे में छापेमारी की गई.
एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर नकली आधार कार्ड बनाने के काले कारोबार का भंडाफोड़ किया. पुलिस और एसएसबी की संयुक्त टीम ने आदापुर ब्लॉक रोड स्थित कंप्यूटर सेंटर पर अचानक दबिश दी. इस कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक अजीत कुमार सिरसिया कला निवासी एवं विशुनपुरवा गांव निवासी रामविनय चौरसिया को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया.
नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ?
पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में जाली आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने एक लैपटॉप, एक मोबाइल समेत अन्य संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं. SSB और पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है. पकड़े गए आरोपी और जब्त किए गए सभी सामानों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए आदापुर थाना पुलिस को सौंपें जाने की प्रक्रिया जारी है. इस बारे में थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि फर्जी कागजात बनाने की गुप्त सूचना पर उक्त कार्रवाई की गई है, ऐसे अभियान लागतार चलते रहेंगे. इस बात का पता लगाने के लिए जांच और सत्यापन भी किया जाएगा कि नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया है?