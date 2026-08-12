/भारत-नेपाल सीमा पर गिरोह का भंडाफोड़: ₹300 में नेपाली-बांग्लादेशियों का बनता था आधार कार्ड, 2 गिरफ्तार

नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ?

पुलिस ने छापेमारी के दौरान मौके से भारी मात्रा में जाली आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं. इसके अलावा पुलिस ने एक लैपटॉप, एक मोबाइल समेत अन्य संदिग्ध इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए हैं. SSB और पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों में हड़कंप मच गया है. पकड़े गए आरोपी और जब्त किए गए सभी सामानों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए आदापुर थाना पुलिस को सौंपें जाने की प्रक्रिया जारी है. इस बारे में थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि फर्जी कागजात बनाने की गुप्त सूचना पर उक्त कार्रवाई की गई है, ऐसे अभियान लागतार चलते रहेंगे. इस बात का पता लगाने के लिए जांच और सत्यापन भी किया जाएगा कि नकली आधार कार्ड का इस्तेमाल कहां-कहां किया गया है?