कृषि वैज्ञानिकों का कमाल: अब देशी गाय देगी विदेशी नस्ल जितना दूध, मोतिहारी में IVF तकनीक से साहीवाल नस्ल का सफल संवर्धन

Motihari News: डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में पूर्वी भारत में पहली बार आईवीएफ तकनीक से साहीवाल बछड़े पैदा करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. यह भारत की दुग्ध उत्पादन रणनीति में एक बड़ा बदलाव है, जहां अब जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विदेशी नस्लों की जगह उच्च उत्पादकता वाली स्वदेशी नस्लों पर जोर दिया जा रहा है. विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने आइवीएफ तकनीक से तीन बछड़े पिपराकोठी के देशी नस्ल संवर्धन के उत्कृष्टता केंद्र में जबकि चौथा बछड़ा मोतिहारी के चकिया गौशाला में जन्म कराया है. इस तकनीक से देसी नस्लों के विकास में अभूतपूर्व तेजी आएगी.

'ज्यादा दूध उत्पादन हो सकेगा'

विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ पी एस पांडेय ने बताया कि पिछले कुछ दशकों से दुध उत्पादन के लिए किसान विदेशी नस्लों पर ही निर्भर हैं. लेकिन पिछले कुछ वर्षों से विदेशी नस्लों की गाय में कई समस्या आ रही है. होलस्टीन फ्रेसियन (HF) और जर्सी नस्लें भारत में अधिक बीमार होती हैं और उनके गर्भधारण में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जबकि देशी नस्ल भारत के जलवायु के अनुकूल है और उनमें विदेशी नस्लों के बराबर दूध देने की क्षमता है. जलवायु परिवर्तन के कारण में विदेशी नस्लें भारत में अब ज्यादा लाभकारी नहीं रह गई हैं. उन्होंने कहा कि OPU-IVF तकनीक से विश्वविद्यालय किसानों को एक 'क्लाइमेट-स्मार्ट' गाय देने का प्रयास कर रहा है. इस तकनीक से न सिर्फ किसानों को ज्यादा दूध उत्पादन हो सकेगा बल्कि गाय गर्मी सहन कर सकेंगी और कम बीमार पड़ेंगी.

गाय के दूध की गुणवत्ता भी काफी बेहतर

उन्होंने कहा कि देशी नस्लों के गाय के दूध की गुणवत्ता भी काफी बेहतर है और वे ए 2 दूध देती है, जो पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर है. डॉ. प्रमोद कुमार डेयरी वैज्ञानिक ने बताया कि A2 दूध के अनेक लाभ हैं. उन्होंने कहा कि विदेशी नस्लें A1 दूध देती हैं, जो पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकता है. A2 दूध पाचन में आसान और पौष्टिक है. उन्होंने कहा कि ए 2 दूध में प्रोलाइन अमीनो एसिड होता है जो BCM-7 पेप्टाइड के निर्माण को रोकता है. A1 दूध की तुलना में कैल्शियम, विटामिन D, और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर. इसमें सेरेब्रोसाइड्स होते हैं जो मस्तिष्क विकास और प्रतिरक्षा को बढ़ाते हैं.

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IVF तकनीक किसानों के लिए लाभकारी

डॉ कृष्ण मोहन कुमार डेयरी वैज्ञानिक ने बताया कि आइवीएफ तकनीक किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी है. इस तकनीक से एक पीढ़ी में ही पूरी तरह से उच्च गुणवत्ता वाली साहीवाल नस्ल का उत्पादन हो सकते है और उसकी मां फ्रीजियन या जर्सी कोई भी हो बच्चे में शुद्ध शाहीवाल नस्ल के सारे जेनेटिक गुण होते हैं. इस परियोजना में डॉ. प्रमोद कुमार, डॉ. कृष्ण मोहन कुमार, और डॉ. आर के अस्थाना की टीम ने काम किया. विश्वविद्यालय अब इस तकनीक को किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा जिससे बिहार के दुग्ध उद्योग में एक नई क्रांति आने की संभावना है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार