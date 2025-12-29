Motihari News: कोटवा पुलिस की लगातार चौथे दिन बड़ी स्ट्राइक, 432 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Motihari Liquor Smuggling News: मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में नए थानाध्यक्ष के पदभार संभालते ही शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. अवैध शराब के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में कोटवा पुलिस ने चौथे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ संकेत मिल रहा है कि कोटवा पुलिस अब शराब माफियाओं के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

पीछा कर पकड़ी गई शराब से भरी बोलेरो

कोटवा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शराब कारोबारी बोलेरो वाहन में शराब लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही गश्ती दल को अलर्ट किया गया और संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया गया. बेलवा माधो से सागर चुरामन जाने वाले रास्ते में, एनएच से करीब 600 मीटर अंदर बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई. मौके का फायदा उठाकर चालक और उपचालक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस टीम ने दोनों को मौके पर ही धर दबोचा.

432 लीटर शराब बरामद

तलाशी के दौरान बोलेरो से यूपी निर्मित ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 50 कार्टून शराब बरामद की गई. बरामद शराब की कुल मात्रा 432 लीटर बताई जा रही है, जिसमें करीब 2400 पीस शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने दो मोबाइल फोन और बोलेरो वाहन को भी जब्त किया है. जब्त शराब की कीमत लगभग ढाई लाख रुपये बताई जा रही है.

दो तस्कर गिरफ्तार

गिरफ्तार शराब कारोबारियों की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के कढ़ान बैरिया निवासी राम विलास पंडित के पुत्र उमेश पंडित और मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के महदइया तालुका निवासी वैद्यनाथ चौधरी के पुत्र अभय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के रूप में हुई है. थानाध्यक्ष करण कुमार ने बताया कि इस गिरोह के मुख्य कारोबारी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार