Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3057185
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Motihari News: कोटवा पुलिस की लगातार चौथे दिन बड़ी स्ट्राइक, 432 लीटर विदेशी शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Motihari Liquor Smuggling News: मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में नए थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ लगातार चौथे दिन बड़ी कार्रवाई की है. गुप्त सूचना पर पीछा कर बोलेरो से 432 लीटर शराब बरामद की गई और दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 29, 2025, 12:50 PM IST

Trending Photos

कोटवा पुलिस की लगातार चौथे दिन बड़ी स्ट्राइक, 432 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
कोटवा पुलिस की लगातार चौथे दिन बड़ी स्ट्राइक, 432 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार

Motihari Liquor Smuggling News: मोतिहारी के कोटवा थाना क्षेत्र में नए थानाध्यक्ष के पदभार संभालते ही शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया है. अवैध शराब के खिलाफ लगातार चलाए जा रहे अभियान में कोटवा पुलिस ने चौथे दिन भी बड़ी सफलता हासिल की है. गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में शराब बरामद की है और दो शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. लगातार हो रही कार्रवाई से यह साफ संकेत मिल रहा है कि कोटवा पुलिस अब शराब माफियाओं के खिलाफ किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है.

पीछा कर पकड़ी गई शराब से भरी बोलेरो
कोटवा पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ शराब कारोबारी बोलेरो वाहन में शराब लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही गश्ती दल को अलर्ट किया गया और संदिग्ध वाहन का पीछा शुरू किया गया. बेलवा माधो से सागर चुरामन जाने वाले रास्ते में, एनएच से करीब 600 मीटर अंदर बोलेरो असंतुलित होकर पलट गई. मौके का फायदा उठाकर चालक और उपचालक भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पहले से सतर्क पुलिस टीम ने दोनों को मौके पर ही धर दबोचा.

ये भी पढ़ें: अवैध धंधों पर कार्रवाई! मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल में बिहार पुलिस ने कसा शिकंजा

Add Zee News as a Preferred Source

432 लीटर शराब बरामद
तलाशी के दौरान बोलेरो से यूपी निर्मित ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 50 कार्टून शराब बरामद की गई. बरामद शराब की कुल मात्रा 432 लीटर बताई जा रही है, जिसमें करीब 2400 पीस शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस ने दो मोबाइल फोन और बोलेरो वाहन को भी जब्त किया है. जब्त शराब की कीमत लगभग ढाई लाख रुपये बताई जा रही है.

दो तस्कर गिरफ्तार
गिरफ्तार शराब कारोबारियों की पहचान केसरिया थाना क्षेत्र के कढ़ान बैरिया निवासी राम विलास पंडित के पुत्र उमेश पंडित और मुजफ्फरपुर जिले के साहेबगंज थाना क्षेत्र के महदइया तालुका निवासी वैद्यनाथ चौधरी के पुत्र अभय कुमार उर्फ मुन्ना कुमार के रूप में हुई है. थानाध्यक्ष करण कुमार ने बताया कि इस गिरोह के मुख्य कारोबारी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस ने साफ किया है कि शराब कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Rani Chartjee
अयोध्या महोत्सव में रानी चटर्जी, नई एनर्जी के साथ 2026 में करेंगी एंट्री
Motihari News
कोटवा पुलिस की लगातार चौथे दिन बड़ी स्ट्राइक, 432 लीटर शराब के साथ दो तस्कर गिरफ्तार
East Champaran
गंदे-गंदे इशारे...! पूर्वी चंपारण के गुरु जी का फिर से वायरल हुआ वीडियो
Rabri Devi Bugalow
राबड़ी देवी के बंगले को लेकर सियासत जारी, JDU ने अब अफसरों को दिया ये निर्देश
Year Ender 2025
Year Ender 2025: जमीन रजिस्ट्री में आम जनता को राहत तो SIR से विपक्ष को लगी 'मिर्ची'
Bihar Train Late
घने कोहरे के कारण तेजस-राजधानी 12 घंटे तक लेट, पटना एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल
Ol Chiki Script
'ओल चिकी लिपि' क्या है, जिसके 100 वर्ष पूरे होने पर झारखंड पहुंच रहीं राष्ट्रपति
Jharkhand Weather
झारखंड में कश्मीर जैसी ठंड, रांची में बस बर्फ जमना बाकी! IMD ने जारी की चेतावनी
President Droupadi Murmu
जमशेदपुर पहुंची राष्ट्रपति मुर्मू, राज्यपाल-CM ने किया रिसीव, देखें आज का पूरा रूटीन
Patna Petrol Diesel Price
महंगाई से मिली थोड़ी राहत: पटना में पेट्रोल-डीजल हुआ सस्ता, देखें रेट