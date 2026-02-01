Advertisement
Motihari News: नेपाल से मुंबई जा रही नशे की बड़ी खेप बरामद, बाइक की टंकी में 'जुगाड़' देख दंग रह गई DRI की टीम

Motihari News: मोतिहारी में पटना DRI की टीम ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. साथ ही उसके पास से 31 किलो उच्च गुणवत्ता वाला चरस को बरामद किया है. नेपाल के हैंडलर के निर्देश पर ये काम कर रहा था.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 08:15 AM IST

Motihari News: नेपाल से मुंबई जा रही नशे की बड़ी खेप बरामद, बाइक की टंकी में 'जुगाड़' देख दंग रह गई DRI की टीम
Motihari News: नेपाल से मुंबई जा रही नशे की बड़ी खेप बरामद, बाइक की टंकी में 'जुगाड़' देख दंग रह गई DRI की टीम

Motihari News: मोतिहारी में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ DRI (राजस्व खुफिया निदेशालय) को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पटना DRI की टीम ने सुगौली थाना क्षेत्र स्थित छपवा के पास से एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 31 किलो उच्च गुणवत्ता वाला चरस बरामद हुआ है. अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस खेप की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपये आंकी जा रही है.

तस्करी के लिए जुगाड़ का इस्तेमाल
सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देने के लिए तस्कर ने गजब की चालाकी दिखाई थी. उसने मोटरसाइकिल की असली पेट्रोल टंकी का उपयोग चरस छुपाने के लिए किया था. बाइक चलाने के लिए उसने बाहर से एक अलग छोटा गैलन लगा रखा था, जिससे पेट्रोल की सप्लाई हो रही थी. टंकी के भीतर करीब 12 किलो चरस ठूंस कर भरा गया था, जबकि बाकी 19 किलो चरस बोरे में बांधकर रखा था.

मुंबई की पार्टी को देनी थी डिलीवरी
गिरफ्तार तस्कर की पहचान हरसिद्धि वार्ड नंबर 5 के निवासी आर.के. सहनी के रूप में की गई है. पूछताछ में इस बात का पता चला है कि सहनी नेपाल के हैंडलर के निर्देश पर चरस की यह खेप मुंबई से आने वाली एक पार्टी को सौंपने के लिए तुरकौलिया रोड पर इंतजार कर रहा था. लेकिन मुंबई के खरीदारों के पहुंचने से पहले ही अभिषेक कमल के नेतृत्व में DRI की टीम ने उसे धर दबोचा. बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का प्रचलन एवं तस्करी तेजी से बढ़ गया है, जिसका नेपाल से मोतिहारी तस्करी की पहली पसंद बन गई है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार, मोतिहारी

