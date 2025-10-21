Bihar Chunav 2025: मोतिहारी में महागठबंधन को बड़ा झटका! सुगौली सीट से VIP कैंडिडेट शशि भूषण सिंह का नामांकन रद्द

Mahagathbandhan Big Set Back Sugauli Seat: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्वी चंपारण में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है. मोतिहारी जिले की सुगौली सीट से महागठबंधन समर्थित वीआईपी उम्मीदवार का शशि भूषण सिंह का नामांकन खारिज हो गया है. सूत्रों के मुताबिक, नामांकन पत्रों की जांच के दौरान कुछ तकनीकी खामियां पाई गईं, जिसके चलते रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका पर्चा खारिज कर दिया है. जानकारी के अनुसार, इस सीट से आरजेडी क बागी उम्मीदवार ओम प्रकाश सहनी का नामांकन भी रद्द हो गया है. इससे एनडीए प्रत्याशी को खुला मैदान मिल गया है.

जानकारी के अनुसार, रजिस्टर्ड अनरिकोनाइज पार्टी के उम्मीदवार को 10 प्रस्तावक की जरूरत होती है, जबकि सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह के नामंकन में एक ही प्रस्तावक थे. जिस कारण से स्कूटनिंग के दौरान उनका नामंकन रद्द हो गया है. बता दें कि सुगौली से वीआइपी से मनोज सहनी टिकट लेने में कामयाब हो गए थे, जबकि लालू आवास के बाहर राजद के वर्तमान विधायक शशिभूषण सिंह और राजद के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रह चुके ओमप्रकाश चौधरी टिकट के लिए खड़े ही रह गए थे. बताया यह भी जा रहा है कि राजद के तीसरे दावेदार अल्पसंख्यक युवा नेता मो.असलम भी लालू दरबार का परिक्रमा कर टीकट के लिए आश्वानिंत थे, लेकिन इसी बीच खबर आई कि वीआईपी से मनोज सहनी टिकट ले लिए.

जब यह चर्चा शुरु हुई तो लोग अचंभित रह गए. हालांकि, सहनी सिर्फ कुछ दिन तक ही दावेदार थे. जैसे ही यह सीट राजद के खाते में जाने की बात हुई सहनी पटना से सुगौली लौट गए थे. राजद से सिटिंग विधायक शशिभूषण सिंह को भी टिकट मिल गया. जिसके बाद कयास यह लगाए जाने लगे कि यहां दोस्ताना संघर्ष होगा. लेकिन अंत में दोनों पार्टियों में सहमति बन गई. वीआईपी से टिकट मिले प्रत्याशी ने टिकट लौटाया और वह नामांकन नहीं कर पाए.

रविवार देर रात विधायक को राजद से टिकट मिलने की सूचना पर उनके समर्थक खुश हुए. कुछ समर्थकों ने तेजस्वी यादव द्वारा टिकट देने का फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया. जहां कुछ लोग ने उसे एडेटिंग फोटो भी बताया. यह बात तो सच थी कि टिकट क्लियर है गया. बताया जाता है कि उन्हें टिकट भोर में मिला. फिर सुबह विधायक के समर्थकों ने मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव द्वारा विधायक को टिकट देने का फोटों सामने आया. उनके समर्थकों ने राजद से टिकट मिलने की चर्चा हुई. नामांकन तक राजद के सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात हुई. लेकिन नामांकन के बाद रहस्य से पर्दा उठ गया. जिन्होंने वीआईपी के सिंबल से नामांकन दिया. इसकी जानकारी धीरे धीरे लोगों को मिली. जिससे चुनावी दिलचस्पी और बढ़ गया.

इसी बीच महागठबंधन के प्रत्याशी व बागी प्रत्याशी के नामांकन रद्द होने की सूचना पर लोगों का दिलचस्पी और बढ़ गया. बताया जाता है कि रजिस्टर्ड अनरिकोनाइज पार्टी के उम्मीदवार को दस प्रस्तावक की जरूरत होती है. जबकि सुगौली से वीआईपी के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह के नामंकन में एक ही प्रस्तावक थे. जिस कारण आज स्कूटनिंग के दौरान उनका नामंकन रद्द हो गया है. वहीं एक अन्य उम्मीदवार ओमप्रकाश चौधरी का भी नामांकन रद्द हुआ है कारण अधूरा एफिडेविट को बताया गया है.

रिपोर्ट- धनंजय

