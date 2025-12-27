मोतिहारी में चल रहा था नेपाल जाने वाली ATF तेल से नकली पेट्रोल और डीजल बनाने का खेल, पुलिस ने किया भंडाफोड़

Motihari News: मोतिहारी में शनिवार (27 दिसंबर) की अहले सुबह पुलिस ने छापेमारी करते हुए नकली पेट्रोल और डीजल बनाने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है. रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मझरिया में नेपाल जाने वाली एटीएफ तेल जो भारत से नेपाल के लिए निर्यात होता है उसकी कटिंग होती थी. फिर उसमें केमिकल मिलाकर नकली पेट्रोल और डीजल तैयार किया जाता था. तैयार हुए नकली पेट्रोल और डीजल को पश्चमी चंपारण के सिरिसिया, बलथर, बैसखवा, मैनाटार सहित पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा, रक्सौल, सुगौली के ग्रामीण इलाकों में नकली पेट्रोल और डीजल बेची जाती थी.

अवैध कारोबार का खुलासा

मोतिहारी से पहुंची तीन थानों की टीम ने आज सुबह करीब छह बजे नकली तेल के छापेमारी करते हुए अवैध कारोबार का खुलासा किया है. मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात को सूचना मिली थी कि रामगढ़वा थाना क्षेत्र के मझरिया गांव का पास बड़े स्तर पर तेल का खेल चल रहा है. एसपी के निर्देश पर रामगढ़वा थाना, पलनवा थाना, रक्सौल थाना सहित मोतिहारी से स्पेशल टीम मौके पर मझरिया गांव पहुंच कर छापेमारी शुरू किया. पुलिस ने मौके से दर्जनों तेल से भरे ड्रम, तेल निकालने वाले पाइप, तेल भरे जाने वाले जार सहित तेल बनाने के केमिकल्स को जप्त किया है.

मामले में तीन लोग गिरफ्तार

मौके से तेल चोरी करने वाले और मिलावटी तेल बनाने वाले सिंडीकेट के तीन लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इनके निशानदेही पर टीम दूसरे जगह भी छापेमारी कर रही है. शाम तक गिरफ़्तारी की संख्या और बढ़ जाने की संभावना है. ये तेल का खेल करने वाले सिंडिकेट नेपाली तेल टैंकर से तेल कटिंग का कार्य करता था और केमिकल्स से भी डीजल पेट्रोल बनाता था और पेट्रोल पंप से सस्ते दामों पर बेचते थे.पकड़े गए तीनो बदमाश की निशानदेही पर गिरोह के अन्य लोगो की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: कहीं आप भी तो नहीं थे इस ट्रेन में सवार! बेतिया में टला बड़ा रेल हादसा

रिपोर्ट: पंकज कुमार