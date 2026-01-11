BSEB 10th Exam 2026: मैट्रिक परीक्षा का डर खत्म, एक्सपर्ट शिक्षक राजन श्रीवास्तव ने बताए विज्ञान में टॉप करने के 5 जादुई टिप्स!

Bihar Board Matric Exam 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) की मैट्रिक परीक्षा 2026 में अब गिने-चुने दिन ही बचे हैं. 17 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा को लेकर छात्र-छात्राओं में उत्सुकता के साथ-साथ चिंता भी बढ़ती जा रही है, खासकर विज्ञान (Science) विषय और उसके तीनों हिस्सों—भौतिकी (Physics), रसायन विज्ञान (Chemistry) और जीव विज्ञान (Biology) को लेकर. मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान ऐसा विषय है, जिसमें थोड़ी सी चूक भी पूरे रिजल्ट को प्रभावित कर सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए मोतिहारी जिले के रामगढ़वा स्थित Srivastava Science Institute के वरिष्ठ विज्ञान शिक्षक राजन श्रीवास्तव ने परीक्षा में बेहतर अंक लाने के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण और असरदार टिप्स साझा किए हैं. उनका कहना है कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और फोकस्ड तैयारी से विज्ञान में अच्छे अंक हासिल करना बिल्कुल संभव है.

बिहार बोर्ड विज्ञान परीक्षा की तैयारी के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण टिप्स

1.राजन श्रीवास्तव सर के अनुसार बिहार बोर्ड विज्ञान परिक्षा की तैयारी के लिए पिछले पांच वर्षों में पूछे गए प्रश्नपत्रों को जरूर हल करें. इससे परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों की दोहराव प्रवृत्ति और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की सटीक समझ बनती है, जो अच्छे मार्कस लाने में मददगार होती है.

2.विज्ञान विषय में वस्तुनिष्ठ प्रश्न निर्णायक भूमिका निभाते हैं. सभी अध्यायों के MCQs को अच्छे से तैयार करें और बार-बार रिवीजन कर अपनी पकड़ मजबूत करें.

3.भौतिकी (Physics) में बेहतर अंक पाने के लिए अध्याय 1, 2, 3 और 4 से आने वाले न्यूमेरिकल प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें. सभी जरूरी फार्मूलों को अच्छे से याद रखें और उन्हें प्रश्नों में सही तरीके से लागू करने की आदत डाले, ताकि परीक्षा में किसी भी प्रकार की गलती ना हो सके.

4.मानव मस्तिष्क, आहार नाल तथा पुष्पीय पौधों की संरचना जैसे अहम टॉपिक्स से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं. इन विषयों का साफ और लेबल्ड डायग्राम बनाकर नियमित अभ्यास करें, साथ ही खुद के प्रैक्टिस सेट तैयार कर तैयारी को और मजबूत बनाएं.

5.OMR शीट में की गई छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है. रोल नंबर, प्रश्न संख्या और उत्तर के गोले भरते समय विशेष सावधानी रखें और जल्दबाजी से बचें.

परीक्षा कार्यक्रम और समय-सारिणी

बिहार बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा 17 फरवरी से 25 फरवरी तक होगी. परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी, जिसमें प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी. छात्रों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

17 फरवरी को प्रथम भाषा (हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली)

18 फरवरी को गणित,

19 फरवरी को द्वितीय भाषा (संस्कृत, फारसी, अरबी, भोजपुरी),

20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान

21 फरवरी को विज्ञान

23फरवरी कोअंग्रेजी

24फरवरी ऐच्छिक विषय

25 फरवरी व्यावसायिक ऐच्छिक विषय

