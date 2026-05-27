मोदी सरकार ने नेपाल को गिफ्ट में भेजे 10 ट्रक, एक साल में दिए जा चुके हैं 2640 वाहन

Motihari News: भारत सरकार ने नेपाल के साथ 'बेटी-रोटी' के संबंधों को और मजबूती देने एवं सरकार संचालन को गति देने के लिए 10 पुलिस वैन ट्रक मदद में गिफ्ट किया है. सीमावर्ती शहर बीरगंज में भारतीय वाणिज्य दूतावास और पर्सा जिला प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम किया गया. जिस कार्यक्रम में कन्सुलेट जनरल वीणा सहाय ने पर्सा जिला अधिकारी भोला दहाल को 10 ट्रकों की चाबी सौंपा. इसके लिए पर्सा जिला अधिकारी ने भारत सरकार का आभार प्रकट किया. इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों ने केक काट कर खुशियां इजहार किया.

बता दें पिछले एक वर्षो में भारत सरकार ने नेपाल को 2640 वाहन गिफ्ट किए है. हाल के दिनों में नेपाल में सम्पन्न प्रतिनिधि सभा चुनाव में भारत सरकार ने नेपाल को पिकअप, स्कॉर्पियो, SUV और ट्रक मिलाकर 640 वाहन गिफ्ट किया गया था.

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पिछले वर्षों में भारत सरकार ने भारतीय दूतावास के माध्यम से नेपाल की सेना, शस्त्र पुलिस और नेपाल पुलिस के लिए ट्रक, पिकअप, स्कॉर्पियो और अन्य सवारी साधन गिफ्ट किया है. इस संबंध में पर्सा जिला अधिकारी भोला दहाल ने बताया कि भारत एक मित्र राष्ट्र की तरह नेपाल के साथ हमेशा खड़ा रहा है. भारत सरकार के द्वारा उपहार स्वरूप दिए गए वाहनों से नेपाल सरकार के प्रशासनिक संचालन में काफी मदद मिलती है. प्रतिनिधि सभा चुनाव में उपहार में मिले वाहनों से चुनाव कराने में काफी सहूलियत मिली थी.

वहीं कन्सुलेट जनरल वीणा सहाय ने कहा कि नेपाल सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार समय-समय पर नेपाल को उपहार स्वरूप सेना एवं पुलिस के लिए दो हजार से ज्यादा वाहन गिफ्ट किए है. हाल के दिनों में सम्पन्न चुनाव में भी 640 से ज्यादा वाहन गिफ्ट किए गए है. आगे भी करते रहेंगे.