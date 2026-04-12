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मंकी ड्रग्स के जद में रक्सौल शहर के युवा, पहली बार चंपारण के किसी शहर में दिखा इसका नशेड़ी

Raxaul News: रक्सौल शहर में एक युवा बीच सड़क पर बेसुध हालात में बैठा पाया गया. बताया जा रहा है कि उसने मंकी ड्रग्स का सेवन कर रखा था. इस घटना ने साबित कर दिया कि शहर में मंकी ड्रग्स बड़ी तेजी से पैर पसार रहा है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:31 AM IST

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मंकी ड्रग्स का सेवन करने का आरोप
मंकी ड्रग्स का सेवन करने का आरोप

Raxaul Monkey Drugs: बिहार में शराबबंदी के कारण लोग अब सूखे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, जिसके कारण इसका नेटवर्क बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है और कम उम्र के युवा तेजी से ‘सूखे नशे’ की लत में फंसते जा रहे हैं. पटना पुलिस के मुताबिक, प्रदेश में ज्यादातर अपराधिक घटनाओं के पीछे सूखा नशा ही बड़ा कारण है. हाल ही में अररिया में हुए जघन्य हत्याकांड में भी सूखे नशे की बात सामने आ रही है. इस बीच भारत-नेपाल सीमा के पास स्थित रक्सौल में मंकी ड्रग्स का काला धंधा खूब फल-फूल रहा है. यहां के युवा मंकी ड्रग्स के जद में आने लगे हैं. 

इसका नजारा सीमावर्ती शहर रक्सौल के कस्टम के पास मेन रोड में देखने को मिला. जहां मंकी ड्रग्स के नशे में युवा बीच सड़क पर सुन्न होकर बैठा दिखा. यह मंकी ड्रग्स लेने के बाद दीमाग सुन्न पड़ जाता है. ड्रग्स लेने वाला एक ही जगह पर स्थिर होकर सुन्न हो जाता है. खड़ा हो या बैठा हो जिस स्थित में हो 20 से 30 मिनट तक उसी अवस्था मे रहता है. मंकी ड्रग्स मुख्य रूप से पंजाब एवं मुंबई में ज्यादा प्रचलन में है. अब यह ड्रग्स पंजाब, मुंबई से निकलकर देश के अन्य हिस्सों तक पहुंचने लगा है.

सीमावर्ती शहर रक्सौल में इतने घातक ड्रग्स का पहुंचना युवाओं बर्बाद करने की गहरी साजिश है. शहर में इतने घातक मंकी ड्रग्स का प्रभाव देख कर युवाओं के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है. रक्सौल शहर के आश्रम रोड, डंकन रोड, इस्लामपुर, प्रेम नगर, नेपाली स्टेशन एवं बाईपास के क्षेत्र में एक बार फिर से ड्रग्स कारोबार फलने फूलने लगा है. अब पुलिस एवं सुरक्षा एजेंसियों को विशेष सतर्कता बरतनी होगी, ताकि देश के भविष्य को बचाया जा सके.

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