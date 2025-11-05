Advertisement
Motihari News: मोतिहारी में डिजिटल, स्मार्ट और आदर्श बूथ के दावे हवा-हवाई, भूतबंगला जैसे खंडहर में बना दिए गए तीन मतदान केंद्र!

Motihari News: मतदाताओं को प्रेरित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग तरह-तरह के कार्यक्रम करता है. पिंक बूथ, डिजिटल स्मार्ट बूथ और आदर्श बूथ का निर्माण कराया जाता है. वहीं मोतिहारी में भूतबंगला जैसे खंडहर में तीन पोलिंग बूथ बनाए गए हैं.

मोतिहारी में भूतबंगला जैसे खंडहर में बने तीन पोलिंग बूथ
मोतिहारी में भूतबंगला जैसे खंडहर में बने तीन पोलिंग बूथ

Motihari Vidhan Sabha Chunav: विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग पिंक बूथ, डिजिटल स्मार्ट बूथ, आदर्श बूथ जैसे कई कॉन्सेप्ट के बूथ बनाने का दावा करता है, लेकिन मोतिहारी में ऐसे भवन में बूथ बनाया गया है, जो किसी हॉरर फिल्म के भूत बंगला से कम नहीं है. मतदाताओं को प्रेरित करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कभी साइकिल रैली तो कभी प्रभात फेरी से लेकर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है. लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन मतदान बूथ को ही भूतबंगला जैसे खंडहर में बना दिया गया. भवन के पीछे की दीवार नहीं है. भवन पर छत भी नहीं है. इतना ही नही भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ उग आए हैं, जो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भवन कई वर्षो से वीरान पड़ा हुआ है. 

बता दें कि मोतिहारी में 34 लाख 34 हजार 575 मतदाता 4 हजार 95 मतदान केंद्रों पर अपना मतदान करेंगे. मोतिहारी के रक्सौल विधानसभा में चुनाव आयोग के सुविधाओं वाले बूथ के दावे को पलीता लगना लाजिमी है. रक्सौल विधानसभा में तीन बूथों का मतदान भूत बंगला में कराने की तैयारी है. झाड़ियों से घिरे जर्जर भवन में बूथ संख्या 35, 36 और 37 बूथ बनाए गए हैं. अब इन मतदान केंद्रों की काफी चर्च हो रही है. बूथ का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि यह दशकों से धरासायी भवन को बूथ बनाया गया है. इसके चारों तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां उगी हुई हैं. यह खंडहर नुमा भवन बूथ से ज्यादा हॉरर मूवी का भूतबंगला ज्यादा लग रहा है. 

बूथ संख्या 35 में वोटरों की संख्या 894, बूथ संख्या 36 , वोटरों की संख्या 1000 एवं बूथ संख्या 37 , वोटरों की संख्या 1000 कुल वोटर 2894 के लिए तीन मतदान केंद्र बनाए गए है. जबकी चुनाव की तैयारी से पूर्व बूथों का सर्वेक्षण कई स्तरों पर किया जाता है. ऐसे में जर्जर भवन को बूथ बनाना सवालों के घेरे में है. इसको लेकर जब रक्सौल विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी मनीष कुमार से बात की गई तो उन्होंने ट्रेनिंग में होने की बात कही. इस सबंध में मनीष कुमार ने फोन पर बताया की पहले से उक्त स्थानों पर वोटिंग होता आया है. नया हमने बूथ नही बनाया है. बता दें कि हमारा उद्देश्य आपको डराना नहीं है, लेकिन लापरवाह प्रशासन को नींद से जगाना जरूर है, ताकि आप सुरक्षित होकर अपना मतदान कर सकें.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

