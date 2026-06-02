मोतिहारी में बड़ा खेल: सालभर पहले निकाली छठ घाट की राशि, अब जांच बैठते ही आनन-फानन में शुरू हुआ काम

Motihari News: मोतिहारी में विभागीय जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं. मामला आदापुर प्रखंड का है, जहां सरकारी राशि के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. इससे पहले भी तत्कालीन DM शीर्षत कपिल अशोक ने सरकारी राशि की निकासी के बावजूद कार्य नहीं होने के मामले में बीडीओ, प्रमुख और संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर सरकारी राशि की वसूली कराई थी. इस बार रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा की शिकायत पर पंचायती राज विभाग के सचिव ने मोतिहारी के जिला पंचायती राज पदाधिकारी को जांच का आदेश दिया है. हालांकि, जिस बीडीओ और बीपीआरओ के हस्ताक्षर से फंड की निकासी हुई, उन्हें ही जांच की जिम्मेदारी सौंप दिए जाने से जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए हैं.

रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखकर आदापुर प्रखंड प्रमुख पर सरकारी राशि के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता और पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्य कराने का आरोप लगाया था. शिकायत के बाद भवानीपुर गांव में छठ घाट निर्माण कार्य शुरू कराया गया, लेकिन ग्रामीणों ने निर्माण कार्य में अनियमितता का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया. ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण स्थल पर योजना से संबंधित कोई सूचना बोर्ड नहीं लगाया गया है और घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कार्य को रोक दिया गया.

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ग्रामीणों का आरोप है कि छठ घाट योजना की राशि करीब एक वर्ष पहले ही निकाल ली गई थी, लेकिन अब जांच की प्रक्रिया शुरू होने के बाद आनन-फानन में निर्माण कार्य कराया जा रहा है. लोगों का कहना है कि निर्माण स्थल पर गिराई गई ईंटें निम्न गुणवत्ता की हैं. मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होकर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. उनका आरोप है कि बिना कार्य कराए राशि की निकासी कर ली गई और अब जांच से बचने के लिए जल्दबाजी में काम कराया जा रहा है.

इधर, प्रमुख पति सरोज यादव ने स्वीकार किया है कि भवानीपुर छठ घाट की राशि एक वर्ष पूर्व निकाली गई थी, जबकि मंगुरहा पार्क योजना की राशि करीब एक महीने पहले निकाली गई है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि जब धरातल पर कार्य पूरा नहीं हुआ था, तो राशि की निकासी कैसे हो गई. वहीं, जिला पंचायती राज पदाधिकारी द्वारा बीडीओ और बीपीआरओ को ही जांच सौंपे जाने से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या संबंधित अधिकारी अपनी ही भूमिका की निष्पक्ष जांच कर पाएंगे. अब सभी की निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं.