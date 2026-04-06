Motihari News: कृषि विभाग के अधिकारी को भारी पड़ा पड़ोसी को धमकाना, रिवॉल्वर के साथ वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने धरा

Motihari News: मोतिहारी के पकड़ीदयाल प्रखंड अंतर्गत चैता गांव में एक सरकारी अधिकारी की दबंगई का मामला सामने आया है. कृषि विभाग में कार्यरत असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर प्रकाश सिंह (शंकु) पर आरोप है कि उसने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुजीत कुमार सिंह के घर पर हमला किया. इतना ही नहीं हथियार लहराते हुए उसने पड़ोसी को जान से मारने की धमकी भी दी. घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रकाश सिंह अपने साथियों के साथ हाथ में रिवॉल्वर लिए दरवाजे पर हंगामा करते नजर आ रहा है और भद्दी-भद्दी गली दे रहा है.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपियों ने न केवल हथियार लेकर पड़ोसी के घर में चढ़ाई की, बल्कि अपने पद की धौंस जमाते हुए उन्हें झूठे केस में फंसाने की धमकी दी. पीड़ित परिवार के मुताबिक, आरोपी ने पुलिस का नाम लेकर भी धमकाया और कहा कि शिकायत करने पर फर्जी मुकदमों में फंसा दिया जाएगा. इस घटना के बाद परिवार भय के साये में जी रहा है और सुरक्षा की मांग कर रहा है. वहीं मामले में पुलिस ने संज्ञान लेते हुए कृषि अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस पिस्तौल को बरामद करने में जुट गई है.

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उधर चकिया थाना क्षेत्र के एक मदरसे से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किया है. पुलिस ने मौके से मौलवी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और मदरसे को सील कर दिया है. पुलिस को आशंका है कि किसी बड़े घटना को अंजाम देने के लिए हथियारों को जमा किया जा रहा था. यह मदरसा पहले भी विवादों में रह चुका है. यहां से PFI का मुख्य सदस्य सुल्तान उर्फ उस्मान उर्फ याकूब को ATS ने गिरफ्तार किया गया था.

रिपोर्ट- पंकज कुमार