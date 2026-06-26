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मोतिहारी में मनचला कसता था फब्तियां, महिला गार्ड ने सरेआम लगा दी 'क्लास'... चप्पल और लात-घूंसों से कर दी धुनाई

Motihari News: मोतिहारी में छेड़छाड़ के आरोप में महिला गार्ड ने एंबुलेंस सहायक को पीट दिया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, मनचला महिला पर फब्तियां कसता था, जिससे वो परेशान हो गई थी.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 08:27 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:27 AM IST
मोतिहारी में मनचला कसता था फब्तियां, महिला गार्ड ने सरेआम लगा दी 'क्लास'... चप्पल और लात-घूंसों से कर दी धुनाई
Image Credit: मोतिहारी समुदाय स्वास्थ्य केंद्र (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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