महिला गार्ड ने युवक की कर दी पिटाई

महिला गार्ड ने शुरुआत में मामले को नजरअंदाज किया, लेकिन कथित रूप से बार-बार की जा रही हरकतों से वह परेशान हो गई. बताया जा रहा है कि गुरुवार (25 जून, 2026) को महिला गार्ड ने आरोपी युवक का विरोध किया. विवाद बढ़ने पर महिला गार्ड ने अस्पताल परिसर में ही शुभम कुमार की लात-घूंसों और चप्पल से पिटाई कर दी. इस दौरान वहां मौजूद लोगों की भीड़ जुट गई. घटना का वीडियो भी किसी ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा. वायरल वीडियो में महिला गार्ड युवक की पिटाई करती दिखाई दे रही है.