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Motihari News: खाकी सोती रही, चोर काट ले गए ATM: मोतिहारी में 28 लाख की चोरी से सनसनी, गश्ती दल सस्पेंड

Motihari News: मोतिहारी के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरों ने करीब 28 लाख रुपये की बड़ी चोरी को अंजाम दिया है. घटना थाना से कुछ ही दूरी पर हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं. मामले में लापरवाही सामने आने पर गश्ती दल को निलंबित कर दिया गया है और एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी गई है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Rupak Mishra|Last Updated: Apr 29, 2026, 12:45 PM IST

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Motihari News: खाकी सोती रही, चोर काट ले गए ATM: मोतिहारी में 28 लाख की चोरी से सनसनी, गश्ती दल सस्पेंड

Motihari News: बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब पुलिस थाने के पास भी वारदात करने से वे डर नहीं है. ताजा घटना रघुनाथपुर थाना क्षेत्र का है, जहां थाना से चंद कदमों की दूरी पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को निशाना बनाकर चोरों ने बड़ी चोरी को अंजाम दिया है. घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी है और स्थानीय लोगों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहरी चिंता पैदा कर दी है. हैरानी की बात यह है कि जिस जगह पर पुलिस की मौजूदगी रहती है, वहीं इस तरह की वारदात होना सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, रघुनाथपुर स्थित एटीएम में एक दिन पहले Hitachi एजेंसी के मालिक करीब 30 लाख रुपये हाल के गए थे. देर रात अपराधियों ने गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन को काट कर उसमें रखी कैश को लेकर फरार हो गए. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लगभग 28 लाख रुपये की चोरी हुई है, हालांकि वास्तविक राशि का आकलन अभी किया जा रहा है.

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घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने तुरंत सख्त कदम उठाते हुए ड्यूटी पर तैनात गश्ती दल को निलंबित कर दिया है. साथ ही चोरों की गिरफ्तारी के लिए सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि एटीएम का अलार्म सिस्टम खराब था, जिसके चलते समय पर किसी को सूचना नहीं मिल सकी. फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

 

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