मोतिहारी में खूनी खेल: थाने से छूटे युवक की गोली मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी में सोमवार की सुबह अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. गोली लगने के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों की मदद से उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि गोली युवक के सिर में लगी थी, जिससे उसकी हालत बेहद नाजुक हो गई थी. डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर जान बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक को बचाया नहीं जा सका.

थाने से छूटते ही मौत के घाट उतारा गया युवक

मृतक युवक कल शाम ही घोड़ासहन थाना से मुक्त हुआ था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मृतक का आपराधिक इतिहास भी रहा है और वह पहले कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रह चुका था. इसी वजह से उसकी हत्या को आपसी रंजिश और गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है.

साथी बदमाशों पर हत्या का आरोप

प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक युवक को उसके ही कुछ साथी बदमाशों ने घर से बाहर बुलाया और फिर गोली मार दी. वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया. गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे.

पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी, दो आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हत्यारों की पहचान कर ली है. पुलिस ने मुख्य दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. बनकटवा के धुमनगर समेत कई इलाकों में लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही इस हत्याकांड से जुड़े सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रिपोर्ट: पंकज कुमार