Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2997467
Zee Bihar JharkhandBH Motihari

Second Phase Polling: मोतिहारी में पोलिंग बूथ पर चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बांटने का आरोप, दो गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी में राजद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची बांटी जा रही है. इस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 11, 2025, 12:44 PM IST

Trending Photos

बिहार विधानसभा चुनाव 2025
बिहार विधानसभा चुनाव 2025

Motihari Chunav 2025: बिहार चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग जारी है. इसी बीच मोतिहारी में राजद की शिकायत पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. राजद ने आरोप लगाया कि बीजेपी के पोलिंग एजेंट ने मोतिहारी के बूथ नंबर 229 और 230 पर उम्मीदवारों की तस्वीरें और चुनाव चिन्ह दिखाकर पर्ची बांटी जा रही है. राजद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा कि मोतिहारी विधानसभा के बूथ नंबर 229, 230 में बूथ के अंदर जानबूझकर मतदाताओं को दिखा दिखाकर फोटो और चुनाव चिन्ह वाली पर्ची भाजपा पोलिंग एजेंट द्वारा बांटा जा रहा है. मोतिहारी के सभी बूथों से ऐसी ही शिकायतें प्राप्त हो रही हैं. पार्टी ने बिहार निर्वाचन आयोग को टैग भी किया.

बिहार चुनाव से जुड़ी सारी खबरों को पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए बताया कि प्राथमिकी दर्ज की गई है और दो गिरफ्तारियां की गई हैं. बिहार चुनाव के दूसरे चरण के बीच, राजद अपने 'एक्स' हैंडल पर कई तरह की शिकायतों को पोस्ट कर रहा है. इससे पहले राजद ने लिखा कि सत्ता नहीं चाहिए! तेजस्वी यादव को बिहार को सबसे आगे बढ़ाने का मौका चाहिए! युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का अवसर चाहिए! आज पहले मतदान, फिर जलपान! नकारा सरकार हटाने का आज पूरा करें अनुष्ठान! 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- 'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान

बता दें कि बिहार में मंगलवार (11 नवंबर) को दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया जारी है. राज्य के 20 जिलों के 122 विधानसभा सीटों पर सुबह सात बजे से मतदान हो रहा है. निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुरुआती दो घंटे में 14.55 प्रतिशत मतदान किया गया है. सुबह नौ बजे तक पश्चिमी चंपारण में 15.04 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 14.11, शिवहर में 13.94 प्रतिशत, सीतामढ़ी में 13.49, मधुबनी में 13.25, सुपौल में 14.85 , अररिया में 15.34 प्रतिशत, किशनगंज में 15.81 प्रतिशत, पूर्णिया में 15.54 प्रतिशत, कटिहार में 13.77 और भागलपुर में 13.43 फीसदी वोट डाले गए हैं. इसके अलावा बांका में 15.14 फीसदी, कैमूर में 15.08 प्रतिशत, रोहतास में 14.16, अरवल में 14.95, जहानाबाद में 13.81, औरंगाबाद में 15.43, गया में 15.97, नवादा में 13.46 और जमुई में 15.77 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया है.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025Second Phase PollingMotihari News

Trending news

Sitamarhi News
Sitamarhi News: सुनील कुमार पिंटू ने किया वोटरों को वोट ड़ालने के लिए प्रेरित
bihar chunav 2025
'हम 200 के आंकड़े का पार करके...', भारी वोटिंग के बीच BJP सांसद का बड़ा बयान
bihar chunav 2025
फारबिसगंज में भिड़े NDA-महागठबंधन कार्यकर्ता! वोटिंग के बीच बूथ पर झड़प
bihar chunav 2025
कांग्रेस प्रत्याशी अजीत शर्मा ने परिवार संग किया मतदान, नेहा शर्मा नहीं आईं नजर
bihar chunav 2025
चंपारण से उठेगा NDA का तूफान! संजय जायसवाल बोले, लालू-तेजस्वी का सफाया तय
bihar chunav 2025
रानीगंज में नाव गायब होने से मतदाताओं का फूटा गुस्सा, मतदान से वंचित सैकड़ों लोग
lal kila blast
लाल किला ब्लास्ट के पीछे स्लीपर सेल और पाकिस्तान? रांची विधायक ने दिया बड़ा बयान
Ghatshila By Election 2025
घाटशिला उपचुनाव में मतदाताओं में जोश हाई, लगी लंबी-लंबी कतारें
bihar chunav 2025
दूसरे और अंतिम चरण की वोटिंग आज, 3.7 करोड़ मतदाता तय करेंगे सत्ता का फैसला
Bihar Second Phase Polling 2025
दूसरे चरण की वोटिंग में तीनों विधानसभा सीट जहानाबाद, घोसी और मखदुमपुर में उत्साह