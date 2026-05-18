मोतिहारी की घूसखोर हेडमिस्ट्रेस! एडमिशन के लिए मांगे ₹500, मिन्नतें करने पर भी नहीं पसीजा दिल

Motihari News: मोतिहारी से एक ऐसी शर्मनाक घटना सामने आई है, जिससे शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार कर दिया है. भरहुलिया लक्ष्मीपुर स्थित सरकारी अपग्रेडेड मिडिल स्कूल में छात्रों के दाखिले के नाम पर अवैध फीस वसूली का एक गोरखधंधा चल रहा है. सुदूर ग्रामीण इलाके में स्थित इस सरकारी स्कूल की प्रधानाध्यापिका यानी हेडमिस्ट्रेस नए दाखिलों के लिए गरीब अभिभावकों से खुलेआम 500 रुपये की मांग कर रही हैं.

फौरन पैसा अपनी जेब में डाल लिया

हालात तब हद से गुजर गए, जब एक बेबस अभिभावक की बहुत ज्यादा मिन्नतें करने के बाद, उन्हें 100 रुपए की रकम थमा दी गई. मैडम ने जरा भी हिचक नहीं की और फौरन पैसा अपनी जेब में डाल लिया. इस पूरे मामले में इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी गैर-कानूनी प्रक्रिया के दौरान, हेडमिस्ट्रेस के पति बबलू यादव भी गैर-कानूनी तौर पर स्कूल परिसर के अंदर मौजूद थे.

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रैकेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सरकारी नियमों और कानूनों की सरेआम अवहेलना करते हुए चल रहे इस रैकेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी इस घटना की चर्चा तेजी से हो रही है. वहीं, अब ग्रामीण इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ जिला शिक्षा अधिकारी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. अब आगे देखना ये होगा कि मामले में क्या कार्रवाई की जाती है.