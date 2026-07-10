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मोतिहारी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ जर्जर, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड के जटवा गांव में सिकरहना नदी पर वर्ष 2014 में बना पुल जर्जर होने लगा है. पुल का ऊपरी स्लैब टूटने से सरिया बाहर दिखाई देने लगी है और कई जगहों पर दरारें पड़ गई हैं. ग्रामीणों ने पुल की तत्काल जांच, मरम्मत और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की मांग की है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jul 10, 2026, 11:20 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 11:20 AM IST
मोतिहारी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ जर्जर, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग
Image Credit: मोतिहारी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ जर्जर, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांगSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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