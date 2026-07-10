/मोतिहारी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ जर्जर, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग

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Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड स्थित जटवा गांव में सिकरहना नदी पर वर्ष 2014 में बना पुल अब जर्जर होने लगा है. करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित इस पुल का उपरी स्लैब कई जगहों से टूटने लगा है. पुल की ढलाई उखड़ने के कारण लोहे की सरिया बाहर दिखाई देने लगी है, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं.
पुल के ऊपर कई स्थानों पर दरारें पड़ चुकी हैं साथ ही ढलाई टूटने से कंक्रीट उखड़ रही है और सरिया दिखने लगा है. लगातार वाहनों की आवाजाही के कारण पुल पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे इसकी स्थिति और खराब होने लगी है. लोगों को डर है कि समय रहते मरम्मत नहीं हुई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पुल बनने के बाद से इसकी नियमित मरम्मत और निरीक्षण नहीं किया गया. महज 12 वर्षों में पुल की यह हालत अधिकारियों की अनदेखी और रखरखाव की कमी को अजागर करती है. ग्रामीणों ने विभाग से पुल की जांच कराकर तत्काल मरम्मत कराने क मांग की है.
ग्रामीणों का कहना है कि यह पुल आसपास के कई गांवों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. यदि समय रहते इसकी मरम्मत और रखरखाव नहीं कराया गया तो भविष्य में यह पूरी तरह जर्जर पुलों की श्रेणी में शामिल हो सकता है. लोगों ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर सुरक्षित बनाने की मांग की है.