/मोतिहारी में करोड़ों की लागत से बना पुल हुआ जर्जर, ग्रामीणों ने की तत्काल मरम्मत की मांग

Motihari News: बिहार के मोतिहारी जिले के बंजरिया प्रखंड स्थित जटवा गांव में सिकरहना नदी पर वर्ष 2014 में बना पुल अब जर्जर होने लगा है. करोड़ों रुपये की लागत से निर्मित इस पुल का उपरी स्लैब कई जगहों से टूटने लगा है. पुल की ढलाई उखड़ने के कारण लोहे की सरिया बाहर दिखाई देने लगी है, जिससे इसकी मजबूती पर सवाल खड़े हो रहे हैं.