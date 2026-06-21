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मोतिहारी के छोटे से गांव (बलवा ) के एक साधारण परिवार से आने वाले युवा साइबर सुरक्षा शोधकर्ता गौरव कुमार पाण्डेय, जिन्हें डिजिटल दुनिया में गौरव सावरन्या के नाम से जाना जाता है. उन्होंने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास और स्व-अध्ययन (Self Learning) के बल पर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-In) द्वारा उनका नाम Hall of Fame में सूचीबद्ध किया गया है, जो उनके लिए ही नहीं बल्कि पूरे मोतिहारी और बिहार के लिए गर्व का विषय है. सबसे कम उम्र में यह उपलब्धि हासिल करने वाले बिहार के इकलौता साइबर रिसर्चर बनने की उपलब्धि गौरव ने हासिल हुआ है. बिहार सरकार कृषि विभाग के पोर्टल पर डीबीटी बाईपास कर किसी भी किसान से संबंधित तमाम जानकारी यथा अकाउंट नंबर, आधार नंबर जैसे गोपनीय जानकारी हैकर या साइबर फ्रॉड आसानी से निकाल सकते थे, जिसे गौरव ने उजागर किया था और जिसके बाद कृषि विभाग ने उसमें सुधार किया. वहीं, अब एक बार फिर कृषि विभाग के पोर्टल पर एक कमी है, जिसे लेकर गौरव ने कृषि विभाग को सूचित किया है.
क्या होता है CERT-In का हॉल ऑफ फेम
CERT-In का पूरा नाम 'इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम' (Indian Computer Emergency Response Team) है. यह भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत साइबर सुरक्षा और घटना के समय कार्रवाई करने वाली राष्ट्रीय एजेंसी है. CERT-In भारत सरकार की आधिकारिक साइबर सुरक्षा एजेंसी है, जो देश में साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं, कमजोरियों और डिजिटल सुरक्षा से जुड़े मामलों पर काम करती है.
गौरव की साइबर यात्रा
गौरव की तकनीकी यात्रा किसी बड़े संस्थान या महंगे प्रशिक्षण केंद्र से नहीं, बल्कि एक छोटे से गांव (बलवा)और सीमित संसाधनों से शुरू हुई. बचपन से ही कंप्यूटर और तकनीक के प्रति उनकी गहरी रुचि थी. कक्षा 5 से उन्होंने कंप्यूटर को समझना शुरू किया और कक्षा 9वीं एवं 10वीं तक पहुंचते-पहुंचते स्वयं अध्ययन के माध्यम से कोडिंग सीख ली. इंटरनेट, ओपन सोर्स संसाधनों और लगातार अभ्यास की सहायता से उन्होंने वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग और बाद में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अपनी समझ विकसित की. समय के साथ उनकी रुचि साइबर सुरक्षा अनुसंधान की ओर बढ़ी. उन्होंने डिजिटल प्रणालियों की सुरक्षा को समझना शुरू किया और जिम्मेदार प्रकटीकरण (Responsible Disclosure) के सिद्धांतों का पालन करते हुए सुरक्षा कमजोरियों की पहचान कर संबंधित संस्थाओं को सूचित किया.
गौरव के परिवार ने इस सफर में उसका साथ दिया
इसी क्रम में उन्होंने एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कमजोरी की पहचान कर उसे जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्ट किया, जिसके बाद संबंधित पक्षों द्वारा समस्या का समाधान किया गया और उनके योगदान को मान्यता देते हुए CERT-In Hall of Fame में स्थान दिया गया. गौरव का मानना है कि साइबर सुरक्षा का उद्देश्य किसी भी प्रणाली को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि उसे अधिक सुरक्षित बनाना है. वे स्वयं को "एथिकल हैकर और रिसर्चर" Ethical Hacker and Researcher मानते हैं और युवाओं को भी तकनीकी ज्ञान का उपयोग सकारात्मक एवं नैतिक उद्देश्यों के लिए करने की प्रेरणा देते हैं. गौरव बताते हैं कि उनकी इस यात्रा में परिवार का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उनके पिता राजेश कुमार पाण्डेय स्वास्थ्य संबंधी (थायरॉइड कैंसर) चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने हमेशा अपने पुत्र को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. उनकी मां ऋचा पाण्डेय ने कठिन परिस्थितियों में भी उनका मनोबल बनाए रखा और शिक्षा के प्रति समर्पित रहने के लिए प्रोत्साहित किया.
दादाजी को सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं गौरव
उनके छोटे भाई कश्यप कुमार पाण्डेय और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें निरंतर सहयोग प्रदान किया. विशेष रूप से उनके बड़े चचेरे भाई आदर्श कुमार पाण्डेय , सत्यम कुमार पाण्डेय समय-समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. गौरव अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा अपने दादाजी कामेश्वर पाण्डेय को मानते हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक हैं. गौरव के अनुसार अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्य उन्होंने अपने दादाजी से ही सीखे हैं. वे उन्हें अपना प्रथम गुरु और जीवन का आदर्श मानते हैं. गौरव ने बिहार सरकार, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों तथा संबंधित अधिकारियों से विनम्र अनुरोध किया कि तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें.अंत में गौरव कुमार पाण्डेय ने कहा कि वे भविष्य में भी साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज, राज्य और देशहित में करने का प्रयास करेंगे.