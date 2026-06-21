Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Motihari
  • /मोतिहारी के लाल का कमाल, CERT-In के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए साइबर रिसर्चर गौरव कुमार पाण्डेय

मोतिहारी के लाल का कमाल, CERT-In के 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल हुए साइबर रिसर्चर गौरव कुमार पाण्डेय

Motihari News: कृषि विभाग के पोर्टल में OTP बायपास की खामी का पता लगाने वाले युवा साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर गौरव कुमार पांडे को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उनका नाम केंद्र सरकार के CERT-In हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 21, 2026, 10:15 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 10:15 AM IST
मोतिहारी के लाल का कमाल, CERT-In के 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल हुए साइबर रिसर्चर गौरव कुमार पाण्डेय
Image Credit: साइबर रिसर्चर गौरव कुमार पाण्डेय

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मोतिहारी के लाल का कमाल, CERT-In के 'हॉल ऑफ फेम' में शामिल हुए साइबर रिसर्चर गौरव
Cyber researcher Gaurav Savaranya6 min ago
2
Nawada News45 min ago
3
bihar breaking news1 hr ago
4
patna news1 hr ago
5
NEET re-exam1 hr ago