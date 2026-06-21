दादाजी को सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं गौरव

उनके छोटे भाई कश्यप कुमार पाण्डेय और परिवार के अन्य सदस्यों ने भी उन्हें निरंतर सहयोग प्रदान किया. विशेष रूप से उनके बड़े चचेरे भाई आदर्श कुमार पाण्डेय , सत्यम कुमार पाण्डेय समय-समय पर उनका मार्गदर्शन करते रहे, जिससे उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली. गौरव अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा अपने दादाजी कामेश्वर पाण्डेय को मानते हैं, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) में सब-इंस्पेक्टर के पद से सेवानिवृत्त पूर्व सैनिक हैं. गौरव के अनुसार अनुशासन, राष्ट्रभक्ति, ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के मूल्य उन्होंने अपने दादाजी से ही सीखे हैं. वे उन्हें अपना प्रथम गुरु और जीवन का आदर्श मानते हैं. गौरव ने बिहार सरकार, जिला प्रशासन, शैक्षणिक संस्थानों तथा संबंधित अधिकारियों से विनम्र अनुरोध किया कि तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें.अंत में गौरव कुमार पाण्डेय ने कहा कि वे भविष्य में भी साइबर सुरक्षा, डिजिटल सुरक्षा और तकनीकी अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग समाज, राज्य और देशहित में करने का प्रयास करेंगे.