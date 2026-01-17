Motihari News: मोतिहारी में बहेगी विकास की गंगा! CM नीतीश ने अगले 5 वर्षों का पूरा रोडमैप बता दिया

Motihari Development Plan: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी 'समृद्धि यात्रा' के दूसरे दिन आज (शनिवार, 17 जनवरी) पूर्वी चंपारण के मोतिहारी जिले पहुंचे. जहां मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्धाटन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने जीविका दीदियों के स्टॉल को भी देखा और उन्हें देखकर काफी खुश भी हुए. मोतिहारी में जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों की सरकार 24 नवंबर 2005 से बनी है. उसके बाद हम लोगों ने सब लोगों के हित में काम किया है. उससे पहले की सरकार तो कई साल रहते रहे, पहले क्या स्थिति थी. पहले बहुत बुरा हाल था. लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे. समाज में कितना विवाद होता था, पढ़ाई का क्या हाल था. बहुत कम बच्चे पढ़ते थे. सड़कें बहुत कम थीं और बिजली बहुत कम थी. जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने काम शुरू किया. अब राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है. हम लोगों ने हिंदुओं के लिए भी काम किया और सबके लिए काम किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मोतिहारी के लिए अगले पांच वर्षों का प्लान भी पेश किया. मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय-3 के तहत मोतिहारी में अगले 5 वर्षों में सात काम किए जाएंगे. इनके जरिए युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों समेत सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया.

रोजगार के लिए- जिले की 7 लाख 81 हजार महिलाओ को 10 हजार की राशि दी जाएगी, जिन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी.

औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना- इसके तहत नए उद्योग लगाए जाएंगे. बंद पड़ी बाड़ा एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा.

डेयरी को बढ़ावा- जिले के शेष 275 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 396 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा.

शिक्षा पर फोकस- सभी 27 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय और डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी.

बेहतर स्वास्थ्य सुविधा- सभी 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मोतिहारी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा.

खेलों को बढ़ावा- खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी.

सबका सम्मान-जीवन आसान निश्चय- इसके तहत कठिनाइयों को दूर करके सभी के लिए सरकारी सुविधाओं को आसान बनाया जाएगा.

इससे पहले मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2020 में हम लोगों ने सात निश्चय-2 किया था. इसमें बहुत काम हुआ, जो बचे हुए हैं, उन पर काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सात निश्चय-2 में 50 लाख युवाओं को नौकरी-रोजगार हो गया. अब हम लोगों ने इसे आगे बढ़ा दिया है. अब एक करोड़ युवाओं को नौकरी-रोजगार देने का काम किया जा रहा है. पहले मुस्लिम समुदाय के लिए कोई काम नहीं होता था. अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है. इनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है और सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं की पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया है. इससे एक करोड़ 14 लाख लोगों का फायदा हो रहा है.