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मोतिहारी के DM बने शिक्षक, नौवीं के बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाया गणित, छात्रों ने कहा- अगली बार कब आएंगे सर?

Motihari News: अरेराज प्रखंड के सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल), मलाही का मोतिहारी जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव ने निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने विद्यालय की पठन-पाठन व्यवस्था और शिक्षा साथी ऐप के उपयोग की जानकारी ली.

Written ByPankaj KumarEdited ByRupak Mishra
Published: Sep 16, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 09:27 AM IST
मोतिहारी के DM बने शिक्षक, नौवीं के बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाया गणित, छात्रों ने कहा- अगली बार कब आएंगे सर?
Image Credit: मोतिहारी के DM बने शिक्षक, नौवीं के बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाया गणित

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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