/मोतिहारी के DM बने शिक्षक, नौवीं के बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाया गणित, छात्रों ने कहा- अगली बार कब आएंगे सर?

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Motihari News: बिहार के अरेराज प्रखंड के अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन (मॉडल स्कूल), मलाही मोतिहारी जिलाधिकारी सुमन सौरभ यादव ने निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय में चल रही पठन पाठन व्यवस्था का जायजा लिया. साथ ही शिक्षा साथी ऐप के उपयोग और उसके माध्यम से विद्यालय में हो रहे शैक्षणिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की. जिलाधिकारी ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों को देखा और शिक्षकों से आवश्यक जानकारी ली.
बच्चों को गणित पढ़ाने लगे जिलाधिकारी
निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय के बच्चों के साथ संवाद किया. इश दौरान उन्होंने नौवीं कक्षा के बच्चों को करीब एक घंटे तक गणित पढ़ाया. पढ़ाई के दौरान जिलाधिकारी ने बच्चों से गणित के कुछ कठिन प्रश्न हल करवाए, जिन्हें बच्चों ने सटीक तरीके से हल किया. इसके अलावा जिलाधिकारी ने बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी विषय से संबंधित बातों भी पढ़ाईं और उनके साथ शैक्षणिक चर्चा की.
अगली बार आने का बच्चों ने किया आग्रह
जिलाधिकारी को शिक्षक के रूप में अपने बीच देखकर बच्चों में काफी उत्सुकता देखने को मिली. बच्चों ने जिलाधिकारी से विनम्र आग्रह करते हुए पूछा कि अगली बार कब आएंगे. बच्चों ने कहा कि वे उनके अगली यात्रा का इंतजार करेंगे. बच्चों के इस आग्रह को जिलाधिकारी ने स्वीकार करते हुए कहा कि अगली बार जब भी वे क्षेत्र में आएंगे, तो पुन: बच्चों के साथ समय बिताएंगे.
शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने का निर्देश
विद्यालय में चल रही पठन-पाठन व्यवस्था पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया. उन्होंने उपस्थित सभी शिक्षकों को एक अभिभावक की तरह बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझना भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. निरीक्षण के दौरान विद्यालय का माहौल पूरी तरह शैक्षणिक और उत्साहपूर्ण नजर आया.