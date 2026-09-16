/मोतिहारी के DM बने शिक्षक, नौवीं के बच्चों को एक घंटे तक पढ़ाया गणित, छात्रों ने कहा- अगली बार कब आएंगे सर?

शिक्षकों को बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने का निर्देश

विद्यालय में चल रही पठन-पाठन व्यवस्था पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया. उन्होंने उपस्थित सभी शिक्षकों को एक अभिभावक की तरह बच्चों की पढ़ाई और उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ उनकी जरूरतों और समस्याओं को समझना भी शिक्षकों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है. निरीक्षण के दौरान विद्यालय का माहौल पूरी तरह शैक्षणिक और उत्साहपूर्ण नजर आया.