जब डीएम खुद बने 'बड़ा बाबू': मोतिहारी राजस्व कार्यालय का बारीकी से किया निरीक्षण

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मोतिहारी में जमीनी मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. थाना से लेकर कोर्ट तक आने वाले विवादों में ज्यादातर विवाद के पीछे कही न कही जमीन ही रहता है. ऐसे में जमीनी मामला को देखने वाले एडीएम कार्यालय या उनके अधीन आने वाला राजस्व कार्यालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है. अगर जिला राजस्व शाखा /एडीएम कार्यालय चाक चौबंद हो तो बहुत सारे मामले को निपटाया जा सकता है. मोतिहारी में सरकारी जमीन की या बेतिया राज की जमीन की बिक्री पर लगे रोक हटाना हो या रैयती जमीन से संबंधित विवादों को निपटाना हो एडीएम कार्यालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं.
जिला राजस्व कार्यालय का निरीक्षण
इसी क्रम में मोतिहारी डीएम सुमन सौरभ यादव ने आज जिला राजस्व कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया. फाइलों के मूवमेंट के बाबत बारीकी से समझने के लिए डीएम बड़ा बाबू की कुर्सी पर बैठ गए और बिल्कुल बड़ा बाबू बनकर अन्य कर्मियों से कार्यालय से जुड़ी एक एक बिंदु पर जानकारी लेने लगे. कौन फाइल किसके जिम्मे है? फाइलों के निपटारा की समय सीमा कितना है? बेतिया राज और सरकारी जमीन सहित चीनी मिल की जमीन के बाबत बारीकी से जानकारी लिया. निरीक्षण के समय अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी मुकेश कुमार सिंहा ,राजस्व प्रभारी निधि एवं राजस्व कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे. कार्यालय जांच के दौरान सभी कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जानकारी प्राप्त की गई.
इस दौरान बताया गया कि कार्यालय में कुल 10 कर्मी की नियुक्ती है. सभी दस कर्मी उपस्थित पाए गए. डीएम के द्वारा एक-एक कर्मी से उनका परिचय प्राप्त किया गया एवं उनके कार्यों की जानकारी ली गई. कार्यालय निरीक्षण के दौरान सर्वप्रथम राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार पटना, आयुक्त कार्यालय मुजफ्फरपुर एवं डीएम कार्यालय से प्राप्त पत्रों की जानकारी ली गई और इनका संधारण देखा गया. साथ ही, इस पर की गई कार्रवाई के संबंध में पूछताछ की गई. DM ने निर्देश दिया कि इनवर्ड रजिस्टर और कार्य आवंटन वाली लॉगबुक को ठीक से रखा जाए और उनकी नियमित रूप से समीक्षा की जाए, ताकि मिले हुए पत्रों पर कार्रवाई लंबित न रहे.
DM ने जनता दरबार, जन-सुनवाइयों और सहयोग पोर्टल के जरिए मिले पत्रों की स्थिति की भी समीक्षा की और उन पर की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी ली. अभियान बसेरा, धार्मिक ट्रस्टों और जमीन अधिग्रहण से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई और जरूरी निर्देश दिए गए. इस दौरान बेतिया राज की जमीन, भू-दान एवं खास महल से संबंधित जमीन की जानकारी ली गई. कोर्ट से संबंधित मामलों की जानकारी ली गई, जिसमें बताया गया कि उच्च न्यायालय से संबंधित कुल 246 मामले लंबित है, जबकि एमजेसी के 44 मामले लंबित पाए गए. डीएम के द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी मामलों में शीघ्र ही प्रति शपथ पत्र दाखिल किया जाए. इसमें विलंब नहीं होना चाहिए.