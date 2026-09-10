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जब डीएम खुद बने 'बड़ा बाबू': मोतिहारी राजस्व कार्यालय का बारीकी से किया निरीक्षण

मोतिहारी राजस्व कार्यालय डीएम सुमन सौरभ यादव ने औचक निरीक्षण किया. इस दौरान वे खुद 'बड़ा बाबू' की भूमिका में नजर आए. कार्यालय जांच के दौरान सभी कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जानकारी भी ली गई.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 10, 2026, 03:21 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 03:21 PM IST
जब डीएम खुद बने 'बड़ा बाबू': मोतिहारी राजस्व कार्यालय का बारीकी से किया निरीक्षण
Image Credit: मोतिहारी डीएम सुमन सौरभ यादव (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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