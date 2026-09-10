जब डीएम खुद बने 'बड़ा बाबू': मोतिहारी राजस्व कार्यालय का बारीकी से किया निरीक्षण

जिला राजस्व कार्यालय का निरीक्षण

इसी क्रम में मोतिहारी डीएम सुमन सौरभ यादव ने आज जिला राजस्व कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया. फाइलों के मूवमेंट के बाबत बारीकी से समझने के लिए डीएम बड़ा बाबू की कुर्सी पर बैठ गए और बिल्कुल बड़ा बाबू बनकर अन्य कर्मियों से कार्यालय से जुड़ी एक एक बिंदु पर जानकारी लेने लगे. कौन फाइल किसके जिम्मे है? फाइलों के निपटारा की समय सीमा कितना है? बेतिया राज और सरकारी जमीन सहित चीनी मिल की जमीन के बाबत बारीकी से जानकारी लिया. निरीक्षण के समय अपर समाहर्ता पूर्वी चंपारण मोतिहारी मुकेश कुमार सिंहा ,राजस्व प्रभारी निधि एवं राजस्व कार्यालय के सभी कर्मी उपस्थित थे. कार्यालय जांच के दौरान सभी कर्मियों की उपस्थिति एवं उनके बायोमैट्रिक अटेंडेंस की जानकारी प्राप्त की गई.