Motihari News: डॉक्टरों की लापरवाही छिपाने के लिए जलाई गईं सरकारी दवाइयां, कैमरे में कैद हुई स्वास्थ्य विभाग की करतूत

Motihari News: मोतिहारी के चिरैया प्रखंड के हरिहर गांव स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है. मरीजों को नहीं बांटी गई सरकारी दवाइयां खराब होने के बाद जलाने का वीडियो वायरल हो गया है, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
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Motihari News: मोतिहारी के चिरैया प्रखंड अंतर्गत हरिहर गांव से स्वास्थ्य विभाग की भारी लापरवाही और उसे छिपाने की कथित साजिश का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां स्थित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र) में डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति नहीं होने और मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिलने के गंभीर आरोप लगे हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि गरीब मरीजों के लिए उपलब्ध कराई गई लाखों रुपये की सरकारी दवाइयां उपयोग के अभाव में खराब होने लगीं.
मामले ने तब और तूल पकड़ लिया, जब स्वास्थ्य कर्मियों पर खराब हो चुकी दवाइयों को गुपचुप तरीके से जलाकर मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगा. लेकिन स्थानीय ग्रामीणों की सतर्कता के कारण यह पूरा मामला उजागर हो गया. ग्रामीण मौके पर पहुंचे और दवा जलाने की घटना का वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
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सामने आई तस्वीरों और वायरल वीडियो ने स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खोलकर रख दी है. जलाई जा रही दवाइयों की बोतलों पर साफ तौर पर 'Bihar Govt. Supply - Not For Sale' लिखा हुआ दिखाई दे रहा है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन दवाइयों की एक्सपायरी डेट जुलाई 2026 बताई जा रही है. यानी मई 2026 तक ये दवाइयां पूरी तरह उपयोग योग्य थीं.
ग्रामीणों और सूत्रों के अनुसार, अस्पताल में दवाइयों का सही तरीके से वितरण नहीं होने के कारण वे लंबे समय तक बोरियों में बंद पड़ी रहीं, जिससे उनमें मिट्टी जम गई और दीमक लग गए. जांच की आशंका बढ़ने पर कथित तौर पर अस्पताल प्रबंधन ने सबूत मिटाने के उद्देश्य से इन दवाइयों को फेंकने और जलाने का रास्ता अपनाया. हालांकि अस्पताल परिसर के पीछे दवाइयों को जलते देख ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और पूरे घटनाक्रम को कैमरे में कैद कर वायरल कर दिया.