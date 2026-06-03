मोतिहारी में 'कोड वर्ड' से चल रहा था नशे का कारोबार: ढाबे पर छापेमारी, 56 किलो डोडा व अफीम बरामद, 2 गिरफ्तार

Motihari News: ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर के मोतिहारी में एक लाइन होटल पर खुलेआम नशे का कारोबार चल रहा था. नशीला सामान कोड वर्ड बोलने वाले ग्राहकों को ही दिया जाता था, जिससे यह अवैध धंधा लगातार फल-फूल रहा था. जिस लाइन होटल से मादक पदार्थ डोडा बरामद हुआ है, उस पर पहले भी इसी मामले में FIR दर्ज हो चुकी है. इसके बावजूद जेल से छूटने के बाद पंजाबी ढाबा/लाइन होटल के संचालक ने एक बार फिर नशे का कारोबार शुरू कर दिया.

मोतिहारी के कोटवा कदम चौक के पास DSP सदर-2 जितेश पांडेय के नेतृत्व में कोटवा पुलिस ने छापेमारी कर बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ डोडा बरामद किया. मौके पर पहुंचे SP स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है. मुख्य अभियुक्त फिलहाल फरार है, लेकिन उसकी पहचान कर ली गई है.

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यह छापेमारी एक ढाबे पर की गई, जहां छोटे-मोटे सामान की बिक्री की आड़ में डोडा और अफीम जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री की जा रही थी. पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दो बोरे में रखे 56 किलो डोडा, लगभग 100 ग्राम अफीम जैसा तरल पदार्थ, गांजा और पांच हजार रुपये नकद बरामद किए.

पुलिस ने सूखे नशे के कारोबारी के रूप में पंजाब लाइन होटल के अजीत सिंह की पहचान की है. उसके खिलाफ कोटवा थाना में 2023 में भी नशे के कारोबार से जुड़ा मामला दर्ज है, जिसमें वह जेल जा चुका है. SPस्वर्ण प्रभात ने कहा कि नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं DSP सदर-2 जितेश पांडेय ने बताया कि ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर पर होटल, ढाबा और लाइन होटलों पर पुलिस की पैनी नजर है और अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.