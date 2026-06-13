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मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार! मार्कशीट के बदले पैसे लेते शिक्षक का वीडियो वायरल

Motihari News: मोतिहारी जिले के ढाका हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कथित तौर पर एक शिक्षक छात्र-छात्राओं से मार्कशीट देने के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं.

Written ByPankaj KumarEdited By:Rupak Mishra
Published: Jun 13, 2026, 03:05 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 03:14 PM IST
मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार! मार्कशीट के बदले पैसे लेते शिक्षक का वीडियो वायरल
Image Credit: मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार!

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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