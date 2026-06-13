/मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार! मार्कशीट के बदले पैसे लेते शिक्षक का वीडियो वायरल

Motihari News: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बिहार के मोतिहारी जिले के ढाका हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियों में कथित तौर देखा जा रहा है कि एक शिक्षक छात्र-छात्राओं से मार्कशीट देने के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.