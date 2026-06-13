/मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था शर्मसार! मार्कशीट के बदले पैसे लेते शिक्षक का वीडियो वायरल

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Motihari News: शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. बिहार के मोतिहारी जिले के ढाका हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियों में कथित तौर देखा जा रहा है कि एक शिक्षक छात्र-छात्राओं से मार्कशीट देने के नाम पर पैसे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल गर्म हो गया है और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.
वायरल वीडियो में कई छात्र-छात्राएं एक-एक कर शिक्षक के पास पहुंचते नजर आ रहे हैं. वीडियो में शिक्षक को उनसे पैसे लेते हुए देखा जा सकता है. दावा किया जा रहा है कि मार्कशीट वितरण के दौरान छात्रों से यह राशि वसूली जा रही थी. हलांकि, वायरल वीडियो की सत्यता और पूरे मामले की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है.
घटना सामने आने के बाद अभिभावकों और स्थानीय लोगों में नराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि यदि छात्रों से किसी भी प्रकार की अवैध वसूली की गई है, तो यह बेहद गंभीर मामला है. उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
वहीं, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले की जांच कराने की बात कही है. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की सत्यता की जांच की जाएगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो संबंधित लोगों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल यह मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं.