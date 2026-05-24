मोतिहारी इंजीनियरिंग छात्रा मौत मामला: 'Love You Too' का मैसेज भेजकर क्यों दुनिया से चली रिमी? पुलिस ने प्रेमी रोबिन को किया गिरफ्तार

Motihari News: मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की थर्ड ईयर की छात्रा रिमी कुमारी की संदिग्ध हालात मौत मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए उसके प्रेमी रोबिन को गिरफ्तार कर लिया है. मिली जानकारी के अनुसार, घटना से ठीक पहले रोबिन ने छात्रा को आई लव यू का मैसेज भेजा था, जिसके जवाब में छात्रा ने भी आई लव यू टू लिखा था. इसके तुरंत बाद यह खौफनाक कदम उठाया गया. लेकिन इस सामान्य दिख रहे चैट के पीछे आत्महत्या की असली वजह क्या थी, इसे लेकर सस्पेंस गहरा गया है.

इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन की भूमिका और मुफ्फसिल थाना अध्यक्ष प्रियंका के बयानों ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रा की मौत के बाद से ही पुलिस और कॉलेज प्रबंधन के दावों में अंतर देखने को मिला. कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक, दोपहर में जब छात्रा के कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो वह कुर्सी पर बेहोश बैठी हुई थी. उन्होंने फंदा लगाकर लटकने की बात से इनकार किया है. इसके बाद छात्रा को तुरंत निजी नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां उसे बचाया नहीं जा सका. दूसरी तरफ मुफ्फसिल थाना अध्यक्ष प्रियंका ने हॉस्टल में डेड बॉडी को देखे बिना और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही इसे आत्महत्या करार दे दिया. थाना अध्यक्ष के इस जल्दबाजी भरे बयान पर स्थानीय लोग और मृतका के परिजन भड़क गए हैं.

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मुजफ्फरपुर की रहने वाली छात्रा इस घटना से एक दिन पहले ही बेतिया से परीक्षा देकर लौटी थी. उसके पिता ने कॉलेज और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि मेरी बेटी की गला दबाकर हत्या की गई है. पिता का कहना है कि घटना की रात 10 बजे मेरी उससे बात हुई थी, वह बिल्कुल सामान्य थी. अगर वह परेशान होती या सुसाइड करने वाली होती, तो हमसे जरूर कुछ कहती. प्रशासन और कॉलेज मिलकर मेरी सीधी-साधी बेटी को बदनाम कर रहे हैं और असली कातिल को बचाना चाहते हैं.