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मोतिहारी इंजीनियरिंग छात्रा मौत मामला; अगर ब्रेकअप हुआ था तो आखिरी चैट में 'Love You Too' क्यों?

Motihari Engineering Student Death case: मोतिहारी इंजीनियरिंग की छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है. लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि अगर ब्रेकअप ही रिमी की मौत की वजह था, तो फिर वह छात्र पोस्टमार्टम होने तक उसके साथ क्यों बना रहा?

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 26, 2026, 04:19 PM IST

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मोतिहारी इंजीनियरिंग छात्रा मौत मामला
मोतिहारी इंजीनियरिंग छात्रा मौत मामला

Motihari News: मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्रा रिमी कुमारी की मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस क्या असली वजह पता कर सकी है या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र को जेल भेजकर यह मान लिया गया है कि छात्र ही रिमी की मौत का जिम्मेदार है? यह सवाल अब मोतिहारी में हर कोई पूछ रहा है कि जिस छात्र को जेल भेजा गया है वह दोषी कैसे है ? जेल भेजे गए छात्र ने रिमी को आत्महत्या करने के लिए कैसे उकसाया या मजबूर किया है? लोग ये सवाल इसलिए भी लोग पूछ रहे हैं क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज का छात्र जो कि मूल रूप से मुंगेर का रहने वाला था, रिमी के मौत के दिन उसके डेडबॉडी के साथ सदर अस्पताल से लेकर पोस्टमार्टम रूम तक साथ था.

इतना ही नहीं, मुफस्सिल थाना सूत्र की माने तो जब छात्र को स्टेशन बुलाया गया, तो वह अपनी मर्जी से वहां पहुंचा. अब अगर ये दोनों बातें सच हैं, तो जिस व्यक्ति पर मौत की जिम्मेदारी है, वह अपनी मर्जी से पोस्ट-मॉर्टम रूम से लेकर पुलिस स्टेशन तक क्यों जाएगा. खासकर तब, जब उसे अच्छी तरह पता है कि इस मौत के लिए वही जिम्मेदार है? जाहिर है, रिमी की आत्महत्या के असली कारण के बारे में, अगर मुफस्सिल थाने की अध्यक्ष मान रही कि छात्र के साथ ब्रेकअप ही इसकी वजह थी, तो उन्हें इस बात का भी स्पष्टीकरण मांगना चाहिए कि उन दोनों के बीच Love you too वाला मैसेज कैसे भेजा गया. अगर सच में उन दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था, तो यह किस तरह का ब्रेकअप है, जिसमें वे दोनों अलग होने के बावजूद, बिल्कुल आखिर तक एक-दूसरे से बातचीत और मैसेज भेजते रहे.

छात्र की गिरफ्तारी और जेल भेजे जाने के बाद मुफस्सिल थाना अध्यक्ष प्रियंका कुमारी का एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें वो बोल रही है कि वह छात्र पिछले एक साल से एक छात्रा के साथ प्रेम-संबंध में था. खास बात यह है कि मुफस्सिल SHO ने दोनों के बीच ब्रेकअप होने का कोई जिक्र नहीं किया. इसके अलावा, उन्होंने बताया कि छात्रा ने रॉबिन के साथ आखिरी बार चैट की, जिसके बाद उसने रॉबिन को फंदे से लटकते हुए अपनी एक तस्वीर भेजी. इसके बाद, उसने उस छात्र से वीडियो कॉल पर साठ सेकंड तक बात की. हालांकि, मुफस्सिल SHO ने दोनों छात्रों के बीच हुई चैट या बातचीत की खास बातें नहीं बताईं, जिससे यह साफ नहीं हो पाया कि छात्रा की चैट लॉग में I love you too, Goodbye, या दोनों जैसे मैसेज थे या नहीं.

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अगर Love you too का मैसेज था और दोनों के बीच आखिर तक बातचीत जारी थी, तो फिर ब्रेकअप हुआ कैसे? इंजीनियरिंग कॉलेज के एक छात्र ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लड़का और लड़की, दोनों ही दिल्ली तक साथ गए थे. मोतिहारी में इस बात को लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं कि क्या मुफस्सिल थाने की SHO कभी इस आत्महत्या के पीछे की असली वजह का पता लगा पाएंगी, या फिर मौत की वजह सिर्फ ब्रेकअप बताकर वह केस की फाइल बंद कर देंगी, यह तो वक्त ही बताएगा.

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